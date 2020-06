Mercato ex OM : Dugarry explique pourquoi il est resté à Marseille et n’a pas rejoint Zidane à la Juventus !

Dans une émission sur RMC appelée La Boîte à Souvenirs, Christophe Dugarry a expliqué pourquoi il n’a pas été jouer à la Juventus pour rejoindre Zinédine Zidane.

Ce week-end sur RMC, Christophe Dugarry a participé à l’émission la « Boîte à Souvenirs » et a évoqué ses tensions avec un autre consultant de la radio, Rolland Courbis lorsqu’il évoluait à l’OM

Je suis hyper bien à Marseille. Mais Courbis veut que je parte — DUGARRY

Alors que les deux hommes étaient sous contrat avec l’Olympique de Marseille, ils ne semblaient pas sur la même longueur d’ondes. En effet, Courbis voulait envoyer Dugarry à la Juventus. Mais ce dernier ne voulait pas quitter le club marseillais !

« Je sortais du Milan, du Barça, je n’avais pas envie de repartir là-dedans. J’ai Zizou (alors joueur de la Juve) au téléphone qui me dit : ‘Chez nous, c’est le bazar.’ Et c’est vrai que ça l’était à l’époque. Lippi n’est pas sûr de rester, il va peut-être se faire virer. Zizou me dit qu’il va partir dans six mois. Bref, c’est le bordel à la Juve et je ne me vois pas repartir là-bas. Je viens d’avoir mon premier garçon, Tom. Je suis hyper bien à Marseille. Mais Rolland (Courbis) veut que je parte. Je lui dit que je ne veux pas y aller et je n’irai pas. C’est encore une incompréhension. Quand je lui dis que je veux rester à Marseille et que je ne veux pas aller à la grande Juve, je veux qu’il soit content, fier, qu’il comprenne que je suis investi. A l’arrivée, on se dispute. Moi je le prends mal parce qu’il ne comprend pas. Lui le prend mal parce qu’il veut que je parte et que dans sa tête, comme je suis un joueur qui s’en fiche un peu de tout, il veut me voir partir à la Juve. C’est une nouvelle incompréhension. C’est dommage »

Christophe Dugarry – Source : RMC