OM – Dugarry aime cette différence chez Villas-Boas

Sur RMC, Christophe Dugarry est revenu sur le choix d’André Villas-Boas de rester encore un an à l’OM. Le technicien a ensuite envie de rejoindre un championnat et un pays qui l’attire.

Christophe Dugarry aime bien la philosophie du coach de l’OM. Villas-Boas a envie de découvrir la culture du Brésil ou du Japon après son passage à l’OM. Un choix pas lié à l’argent, et cela plait à l’ancien attaquant olympien…

Villas-Boas pense différent, je trouve ça bien — Dugarry

“La dernière déclaration de Villas-Boas ? Je trouve ça bien. Il n’y a pas que le foot dans la vie. Il y a d’autres choses à découvrir. Je trouve ça plutôt enrichissant. Quand tu peux te permettre de te fixer des challenges dans ta vie, qui sont différents de ce que tu as vécu, c’est bien. Je fonctionne un peu comme ça aussi, avec des cycles, des objectifs différents. Quand tu peux te le permettre, c’est bien de ne pas être prisonnier de quelque chose. Moi, le foot, c’est ma vie, comme Villas-Boas. Mais il n’y a pas que ça. Il faut découvrir d’autres choses. Pour des personnes, c’est impossible, car ils n’osent pas partir. Le foot permet les voyages, car tu gagnes beaucoup d’argent assez rapidement. Mais le foot, ça ne doit pas être une course à gagner plus… Les entraîneurs italiens, comme Capello ou Lippi, m’ont toujours choqué. Ils ont gagné plein de trucs, ils ont de l’argent, mais ils partent quand même en Chine… Pourquoi pas, mais l’histoire d’aller en Chine pour développer le foot, ce sont des conneries. Cette course à l’argent est ridicule. Il faut penser à la famille, à des choses inconnues. Qu’un homme comme Villas-Boas pense différent de ce que les autres proposent dans le football, je trouve ça bien”. Christophe Dugarry – source : RMC Sport (10/06/2020)