Mercato ex OM : Encore un nouveau rebond pour Bakambu !

Galastaray a confirmé qu’il avait trouvé un accord pour récupérer Cédric Bakambu, ancien joueur de l’Olympique de Marseille ! Le club l’a officialisé sur ses réseaux sociaux.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Cédric Bakambu a terminé son aventure à l’Olympiakos et a signé à Al Nasr en Arabie Saoudite. Seulement, après seulement un mois, le club saoudien a déjà dû le voir quitter le Golfe ! En effet, Galatasaray avait déjà démarré les discussions pour l’attaquant congolais il y a quelques jours et a trouvé un accord ! Il y a signé son nouveau contrat ce dimanche comme officialisé par le club turc.

Cédric Bakambu est arrivé à l’Olympique de Marseille librement depuis la Chine. L’attaquant n’a pas vraiment réussi à s’intégrer à 100% dans l’effectif avec Igor Tudor. Pire, l’international congolais a été un peu poussé vers la sortie par la direction marseillaise en début de saison.

Bakambu voulait rester mais Longoria lui a forcé la main

Pas intégré dans la liste pour la Ligue des Champions, le message était clair, Cédric Bakambu devait quitter l’Olympique de Marseille ou son temps de jeu risquait d’être minime. Le compatriote de Chancel Mbemba raconte sa fin d’aventure avec l’OM dans une interview avec Zack Nani dans l’émission Zack en Roue Libre diffusée en direct sur Twitch.

« Ils voulaient de l’argent. Sauf que moi, quand Pablo (Longoria) est venu me chercher, il me parle de deux ans et demi, ce n’est pas pour que je reparte au bout de six mois. Donc je dis : « non, je n’ai pas trop envie de partir, je reste. » En plus, il y a le projet Ligue des Champions. J’ai mis des buts importants la saison passée. Pour moi c’était légitime que je sois dans le projet, dans la continuité, avait expliqué l’attaquant en novembre dernier. J’ai juste dit que je voulais être dans le projet, laisse-moi faire mon trou, ça va bien se passer pour moi. Sauf qu’il ne l’entendait pas de la sorte. Et comme les offres sont tombées… Ça parlait de 6-7 M€. Lui, il s’est dit : « il ne veut pas partir, on va lui mettre la pression. » Donc ils ne me faisaient plus jouer, ils me mettaient à gauche. Pour te dire la vérité, à l’entraînement, je jouais arrière gauche, arrière droit, alors que je suis attaquant ! »