Mercato ex OM : Enorme retournement de situation pour Rudi Garcia et ce n’est pas encore fini !

Alors qu’il était tout proche d’être licencié par le Napoli, Rudi Garcia reste finalement le coach du club italien. La Gazzetta Dello Sport explique cependant que son poste ne tient qu’à un fil.

Rudi Garcia est sur la sellette depuis plusieurs semaines. Comme le rappelle Foot Mercato, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a eu des mots très durs envers le coach français : « Je passe un mauvais moment avec lui. Je suis un entrepreneur, j’ai le devoir de m’intéresser à mon entreprise. L’entraîneur et le directeur sportif sont à votre service. Je prendrai les décisions les plus appropriées le moment venu. (…) Quand vous prenez un entraîneur qui ne connaît plus le football italien, peut-être qu’il a des difficultés. Cela serait arrivé à n’importe qui d’autre. La seule responsabilité que j’ai, en plus d’avoir choisi l’entraîneur, c’est de ne pas avoir eu la chance d’être près de lui », a expliqué le dirigeant à l’Université de Rome.

Igor Tudor, le plan B du Napoli après Conte !

La Gazzetta Dello Sport détaille ce mercredi ce dossier qui aurait dû être terminé à la trêve. Antonio Conte n’a pas souhaité prendre la place de Rudi Garcia ce qui a mis des bâtons dans les roues de la direction napolitaine. Le média italien ne s’arrête pas là dans les explications puisqu’il ajoute qu’Igor Tudor est le plan B pour le poste d’entraîneur et qu’il est toujours en contact avec De Laurentiis. Dans l’attente de trouver un accord, le président aurait réclamé à ses joueurs d’aider le coach Rudi Garcia afin de se sortir de cette mauvaise période.

