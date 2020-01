Mercato ex-OM: Franck Passi retrouve un club en Ligue 2 (officiel) !

Sans club depuis son départ de l’AS Monaco en février 2019, Franck Passi s’est engagé avec un club de Ligue 2. Il sera accompagné d’un ancien marseillais…

Actuel 18ème de Ligue 2, le Chamois Niortais a recruté Franck Passi afin de se maintenir en championnat. L’ancien coach marseillais ne viendrait pas seul, puisqu’il sera accompagné de Thomas Fernandez, ancien entraineur de la réserve olympienne de 2014 à 2016. En Décembre 2018, Franck Passi s’était exprimé sur DFM pour parler de son avenir en tant que coach numéro un…

Ce que j’aime c’est le haut niveau– Passi

« Je suis sur plusieurs projets. Je pourrais retrouver un club. Peut-être en tant que numéro 1 voire être numéro 2 avec un entraîneur un peu costaud. Aujourd’hui il y a des choses qui commencent à se présenter donc je prendrais des décisions prochainement… Redevenir numéro 2 ? Ça ne me gêne pas. Dans les deux dernières années, quand je suis sorti de Lille, j’étais resté sur le fait de rester numéro 1. Ce que j’aime, c’est le haut niveau. Donc pour l’instant, tout ce que l’on m’a proposé comme projet pour être entraîneur principal, ce n’était pas du haut niveau. Si je trouve un projet, quelque part, en tant que numéro 2 mais avec un entraîneur de renom, je repartirais là-dessus. J’aime le foot, quad il y a du monde dans le stade, où il y a des joueurs de qualité… C’est pour ça que ça ne me dérangerait pas. Les deux projets que l’on m’a proposé, en tant que numéro 2 ce sont des gros projets, en France et à l’étranger, pour jouer la Ligue des champions. » Franck Passi – FCM