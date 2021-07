Mercato ex OM : Galtier récupère un ancien marseillais à l’OGC Nice !

C’est désormais officiel, Mario Lemina fait son grand retour en Ligue 1 après la Juventus, Galatasaray, Fulham et Southampton ! Le Gabonais signe officiellement un contrat avec l’OGC Nice.

Cela fait quelques jours que c’est dans les tuyaux et c’est désormais officiel ! Mario Lemina fait son retour en Ligue 1 après son passage à l’Olympique de Marseille. Promis à un grand avenir, le milieu de terrain a enchaîné les contrats à la Juventus, en Premier League avec Fulham et Southampton puis un passage à Galatasaray entre 2019 et 2020.

UN TRANSFERT EVALUE A 4,5M€

Les Aiglons ont officialisé la venue du Gabonais ce samedi via leurs réseaux sociaux. La somme du transfert est évaluée à 4,5 millions d’euros + des bonus en provenance de Southampton, dernier club où il était sous contrat.

Egalement pisté par Newcastle, Mario Lemina a préféré faire son retour en France. A 27 ans, il jouera pour le septième club de sa carrière. A l’Olympique de Marseille, il n’aura joué que 45 matchs et trouvé le chemin des filets à deux reprises.

GALTIER SUR LE MERCATO DE L’OGC NICE