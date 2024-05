OM : La grosse inquiétude de Di Meco (pour le match retour contre l’Atalanta)

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul ce jeudi soir face à L’Atalanta (1-1) lors de la demi-finale aller de la Ligue Europa. Au terme de la rencontre, Eric Di Meco a donné son sentiment sur ce résultat ainsi que sur le match retour qui se jouera la semaine prochaine en Italie.

A lire aussi : Riolo donne les trois joueurs indispensables à l’OM (pour le match retour)

L’ancien joueur de l’OM Eric Di Meco a commenté le match du club phocéen contre l’Atalanta (1-1) hier soir en ligue Europa au stade vélodrome sur les ondes de RMC Sport. Au terme de la rencontre, il a soulevé une inquiétude concernant le match retour la semaine prochaine en Italie.

Retrouvez également le debrief d’après match ci-dessous

« Il n’y a pas autant de différence que ce qu’on nous prédisait avant le match. Après j’espère que l’OM n’aura pas de regrets parce qu’un petit but de plus aurait été possible ce soir. Il n’y a pas une grande différence entre les deux équipes et le problème c’est que l’OM à l’extérieur est catastrophique cette saison, c’est surtout ça qui m’inquiète »! confie ainsi le défenseur emblématique de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco sur les ondes de RMC Sport.

A lire aussi : Ebahi par le vélodrome, Gasperini rend un vibrant hommage aux supporters de l’OM !

Retrouvez la réaction des supporters de l’OM à chaud après la rencontre