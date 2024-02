Mercato ex OM : Gattuso ne manque pas de prétendants !

Après avoir stoppé son activité avec l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso ne manque pas de propositions. Il vient d’en refuser une pour rejoindre Sassuolo.

L’Olympique de Marseille a préféré se séparer de Gennaro Gattuso pour la fin de la saison. Jean-Louis Gasset a repris sa place et après deux rencontres, le retour des résultats et du jeu s’est déjà fait ressentir du côté des Marseillais. Pour le coach italien, la suite devrait s’écrire en Serie A où plusieurs clubs ont coché son nom. Si on parlait déjà du Torino avant même qu’il ne quitte l’OM, Sassuolo a tenté de le récupérer ces derniers jours. D’après Gianluco Di Marzio, Gattuso a refusé cette proposition mais Fabio Grosso pourrait être un plan B à ce dossier.

#SerieA | @SassuoloUS, dopo il no di #Gattuso sono continuate le trattative con Fabio #Grosso, ma al momento non c’è l’accordo fra le parti https://t.co/Vurv0vpm1h — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 25, 2024

Gattuso s’est complètement trompé ! Je ne vois pas en quoi le 4-3-3 est plus offensif

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur la qualification de l’OM en 8es de finale de Ligue Europa après sa victoire 3-1 ce jeudi face au Shakhtar Donetsk. L’éditorialiste a vivement critiqué le 4-3-3 de l’ancien coach marseillais Gennaro Gattuso.

💬 @Walidacherchour « Ce soir je pense beaucoup à Gattuso. Comment s’entêter et continuer à jouer à 4 derrière de cette manière ? » pic.twitter.com/Der21ZsgYV — After Foot RMC (@AfterRMC) February 22, 2024

« Gattuso s’est complètement trompé ! Il annonçait que le 3-5-2 n’était pas le football qu’il voulait. Ce qui est une grossière erreur. Je ne vois pas en quoi le 4-3-3 est plus offensif, a affirmé Riolo. Au final, tous les techniciens disent que ce n’est pas forcément ça qui compte mais l’intention de l’équipe. Ce sont les joueurs alignés qui vont donner le ton. Ce n’est pas le fait de blinder à cinq derrière. Clauss et Merlin sont des latéraux qui montent très haut. Gattuso s’est entêté, il a foncé tête baissé dans le mur. Il a totalement craqué et explosé. Maintenant, Gasset va finir la saison et risque de faire du très simple à tous les coups. Il va jouer avec ce schéma et quand il changera, ce sera du poste pour poste. Il ne va pas se casser la tête », a-t-il ajouté.