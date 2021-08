Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Valère Germain est toujours sans club depuis le début de saison. Toutefois, Montpellier serait sur le point de s’attacher ses services.

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille libre à l’issue de la saison, Valère Germain se retrouve désormais sans club. Recruté à l’AS Monaco en 2017 pour un montant de 8 millions d’euros, il a passé 4 saisons en cité phocéenne et n’est jamais parvenu à s’imposer comme le « grantatakan » recherché par l’OM depuis plusieurs années. Lors de l’arrivée de Jorge Sampaoli, Valère Germain n’a plus jamais porté le maillot de l’Olympique de Marseille. La dernière fois qu’il a endossé le maillot phocéen, c’était lors de l’élimination prématurée du club en seizième de finale de coupe de France face à Canet-en-Roussillon (2-1).

Valère Germain direction Montpellier

Ces dernières semaines, on apprenait que plusieurs écuries de Ligue 1 étaient à l’affût sur Valère Germain. En effet, il y a quelques semaines, L’Equipe révélait que Troyes aurait aimé rapatrier l’ancien buteur olympien. Toutefois, le projet ne semblait pas spécialement intéressé Valère Germain.

En parallèle, Montpellier, Saint-Étienne et Bordeaux ont également manifesté leur intérêt pour tenter de rapatrier l’attaquant de 31 ans. Depuis plusieurs jours, le club héraultais semblait tenir la corde. En effet, suite au départ d’Andy Delort du côté de Nice, la priorité du club était de le remplacer par Valère Germain. Ce dernier devrait bel et bien prendre la direction de l’Hérault dans les prochains jours.

À en croire les informations du 10 sport, le club héraultais et Valère Germain se seraient mis d’accord autour d’un contrat de 2 saisons. L’attaquant aurait même accepté de réduire son salaire de façon considérable pour poursuivre sa carrière en Ligue 1. Un avantage pour le club héraultais, qui est en grande difficulté financière. Valère Germain serait même attendu prochainement afin de passer la traditionnelle visite médicale avant de s’engager dans son nouveau club.

Valère est en chemin. Visite médicale et contrat de 2 ans au programmehttps://t.co/nUW9IDG9XW — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 31, 2021

C’ÉTAIT UNE BELLE EXPÉRIENCE À MARSEILLE – VALÈRE GERMAIN

« Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n’ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l’OM marche bien aujourd’hui donc il n’y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l’OM gagne, c’est le plus important. Après, c’est vrai qu’avec Arek, on s’entend bien en dehors du terrain, on n’a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens où on avait fait une belle première période et finalement, on avait fait match nul. C’est le foot, c’est comme ça. Je souhaite qu’on finisse cinquième cette saison. Je n’ai pas envie de m’arrêter, j’ai envie de repartir sur un beau projet. Ç’a été une belle expérience à Marseille, j’ai beaucoup apprécié et on verra ce que l’avenir me réservera. J’espère découvrir l’étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l’année prochaine. J’ai hâte de la savoir et puis j’espère rejouer un peu plus souvent et essayé d’être de nouveau décisif pour une équipe. » Valère Germain – Source : Canal+ (24/04/2021)