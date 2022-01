Mercato ex OM : Gomis de retour dans un club de haut niveau?

Parti d’Al-Hilal où il était en contrat jusqu’en 2022, Bafetimbi Gomis est courtisé par plusieurs clubs et notamment en Turquie selon Foot Mercato ! L’ancien attaquant de l’OM n’envisagerait pas un retour en France pour le moment.

Âgé de 36 ans, Bafé Gomis ne semble pas prêt à prendre sa retraite ! Parti en Arabie Saoudite où il était en contrat avec Al-Hilal jusqu’en 2022, l’international français a négocié une rupture de contrat comme l’affirme le président du club saoudien.

« Merci du fond du cœur pour le meilleur attaquant étranger de l’histoire d’Al Hilal, Bafetimbi Gomis, non seulement pour le niveau des résultats et des réalisations .. mais pour son esprit élevé, sa morale et son interaction avec la société et la culture saoudiennes .. Il aime l’Arabie saoudite et en a transmis une vraie belle image.. Vos adieux sont difficiles et nous ne vous oublierons pas.. Nous vous souhaitons du succès. Bonheur à vous et à votre famille » Abdulrahman – Source : Twitter (24/01/22)

Thank you so much President, honoured to hear such great compliments from you and pleasure to know you, I will miss you! 🤲🏿💙 https://t.co/CXWprpW3e6 — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 25, 2022

Un retour en Ligue 1 pas envisagé… Deux clubs turcs à l’affût?

Foot Mercato s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet. Selon les informations de Sébastien Denis, plusieurs clubs sont déjà entrés dans la danse pour récupérer Gomis. En Turquie, Fenerbahçe et Galatasaray seraient très intéressés à l’idée de le faire signer. Déjà passé par les Lions, il pourrait être tenté par un retour dans son ancien club.

Passé par Lyon, l’ASSE ou encore l’Olympique de Marseille, Gomis n’envisagerait pas vraiment un retour en Ligue 1. Un départ vers la Turquie ou le Qatar serait plus probable. Foot Mercato affirme que le club Al Rayyan ne serait pas insensible aux qualités du Français.