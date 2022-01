Mercato OM : La Fiorentina de plus en plus proche de passer à l’action pour Milik?

La presse italienne ne parle que du transfert de Vlahovic vers la Juventus… Cela pourrait impacter l’OM avec l’intérêt de la Fiorentina pour Milik. Avec un gros chèque de 60 millions d’euros, la Viola pourrait passer à l’attaque prochainement !

L’Olympique de Marseille pourrait voir Arek Milik quitter le club dès cet hiver. Selon plusieurs médias italiens ce lundi, le Polonais intéresse fortement la Fiorentina qui est proche de perdre son attaquant star : Vlahovic.

Pour remplacer le buteur, le profil de Milik serait la solution. La Viola a reçu plusieurs offres pour Vlahovic et notamment une de 60 millions d’euros en provenance de la Juventus. Selon La Nazione et relayé par Guillaume MP sur Twitter, Arsenal propose 70 millions d’euros mais le joueur veut absolument rejoindre la Vieille Dame.

A LIRE : Mercato OM : Longoria a trouvé un accord avec un défenseur central ?

La Nazione (quotidien de Florence) : La #Juve devrait proposer 60M pour #Vlahovic. Les prochaines heures seront décisives, tout devrait rapidement s’accélérer. Contacts en cours avec la Fiorentina. #Arsenal ? Offre de 70M. Mais le problème reste la volonté du joueur. pic.twitter.com/iEzLSgtVCW — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 25, 2022

Milik pour remplacer Vlahovic?

Si le transfert est officialisé rapidement, cela pourrait également accélérer les choses pour Arek Milik. Le Polonais pourrait se résoudre à quitter l’OM s’il se rend compte qu’il n’aura pas le temps de jeu auquel il s’attend. Ces derniers jours, il a notamment évoqué ce sujet au micro de Canal + Pologne après le match face à Lens où il n’est pas entré.

« Parfois, je regarde le chronomètre, ça fait 20 minutes que l’on joue et je n’ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j’ai en moi. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions est un problème global. Bakambu est entré à gauche et je pense qu’on peut jouer ensemble. Mais tout cela dépend du coach. » Arek Milik – Source : Canal + Sport Pologne (22/01/22)

Milik doit travailler pour ne pas se faire surpasser par les défenseurs — Sampaoli

En conférence de presse jeudi dernier avant le match face à Lens, Jorge Sampaoli n’a pas été tendre avec Milik. Il affirme qu’il essaye de trouver une solution pour le trouver mais que le Polonais doit également travailler plus dur pour ne pas se laisser prendre par les défenseurs.

« Milik en difficulté? C’est un tout. Dans la surface, il manque un petit quelque chose… Nous ne sommes pas toujours dans le bon tempo pour lui donner le ballon ou lui pour le réceptionner. Milik doit travailler pour ne pas se faire surpasser par les défenseurs. Le problème n’est pas dans la finition mais dans son positionnement pour se créer des occasions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/01/22)