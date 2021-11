Mercato ex OM : Gros coup dur pour Marcelo Bielsa !

L’Olympique de Marseille gardera toujours un grand souvenir de Marcelo Bielsa, même si l’histoire s’est quelque peu mal terminée. Actuellement avec Leeds, il subit une hécatombe de blessés !

Le jeu proposé par Marcelo Bielsa est très énergivore. Certains anciens joueurs de l’OM qui ont évolué sous ses ordres s’en souviennent encore… Le coach argentin apprécie les efforts, demande à ses hommes de presser pour récupérer rapidement le ballon et se projeter vers l’avant.

Il arrive parfois que les organismes ne suivent plus… Et c’est ce qui est en train d’arriver à Leeds ! Actuellement 15e de Premier League, le club a du mal à reprendre sa saison en main et notamment à cause des blessures.

Bielsa, obligé de recruter?

En effet, comme nous le rappelle Mirror Sport, le coach argentin ne peut plus compter sur Bamford, son attaquant star. Au milieu de terrain, Kalvin Phillips est également indisponible. En défense, le latéral Junior Firpo ou encore Luke Ayling et Robin Koch ne sont pas rétablis à 100%.

Marcelo Bielsa a dit à plusieurs reprises dans sa carrière qu’il n’appréciait pas le mercato hivernal puisqu’il lui faut du temps pour inculquer sa méthode de jeu à ses joueurs. Le média britannique croit savoir que l’Argentin va devoir briser sa règle afin de terminer la saison tant il manque de joueurs.