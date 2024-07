Mercato ex OM : Gueye rejoint officiellement Marcelino !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Pape Gueye s’est engager avec Villarreal. Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain sénégalais a repoussé beaucoup d’offres de Ligue 1.

Voici le communiqué du Villarreal CF : « Le footballeur sénégalais arrive libre et signe avec Villarreal jusqu’en 2028. Le Villarreal CF a trouvé un accord avec Pape Gueye pour que le footballeur franco-sénégalais défende le maillot de la grogueta pour les quatre prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2028. Le nouveau milieu de terrain jaune doit subir des tests médicaux et d’effort le 8 juillet, avant le début de la saison. Le jeudi 11 juillet, lui et ses nouveaux coéquipiers réaliseront la première séance d’entraînement dans la discipline jaune sous les ordres de Marcelino García Toral. »

Bienvenue 💛! — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 5, 2024





Le milieu de terrain sénégalais Pape Gueye devrait s’engager très prochainement avec Villarreal. Il va donc retrouver le championnat espagnol, qu’il a côtoyé avec Séville en début de saison. Gueye devrait signer un contrat de 4 ans avec le sous-marin jaune. Une belle recrue pour le club espagnol, libre de tout contrat Pape Gueye devrait porter le numéro 6 du français Etienne Capoue qui vient de quitter le club.

Des intérêts en ligue 1 refusé

🔹Pape Gueye 🇸🇳 va s’engager dans les prochaines heures à Villarreal. Courtisé par Lyon, Monaco et Rennes, il ne voulait pas jouer ailleurs qu’à l’OM en Ligue 1. (RMC) #MercatOM #TeamOM pic.twitter.com/yEjqXFkymG — Infos OM (@InfosOM_) July 4, 2024



L’international sénégalais a suscité l’intérêt de nombreux clubs en Ligue 1. Des clubs comme l’AS Monaco, le Stade Rennais ou l’OL se sont intéressés à la situation du milieu de terrain. De son côté, le joueur ne voulait pas jouer pour un autre club que l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Une très grande marque de respect pour le club phocéen.

