Mercato ex OM : Il explique pourquoi il n’est pas resté malgré sa meilleure saison en termes de buts !

Dans une récente interview accordée à L’Équipe, Bafé Gomis a évoqué son passage à l’Olympique de Marseille, soulignant que cette saison 2014-2015, sa première et unique avec le club, fut la plus prolifique de sa carrière. Gomis, auteur de 21 buts en 34 matchs toutes compétitions confondues, a évoqué son épanouissement personnel et sportif lors de son passage à l’OM : « C’est la saison la plus prolifique, où je me suis le plus épanoui. » Pour l’attaquant français, son rôle dans la remise sur pied de l’OM en pleine transition fut primordial, particulièrement dans la gestion du groupe et du vestiaire. Il estime que son impact sur l’équipe, qui a retrouvé l’Europe et atteint la finale de la Ligue Europa dès la saison suivante, est équivalent à celui d’un titre : « Pour moi, le fait d’avoir pu redresser l’OM à ce moment-là, ma contribution dans la gestion du groupe et du vestiaire, ça vaut un titre. »

Ils ont eu un autre projet avec le ‘grand attaquant’

Bafé Gomis fête ses 38 ans ! Rappelez-vous de ce but magnifique qu’il avait inscrit à l’#OM ?#TeamOM pic.twitter.com/irtQ1Rv9w9 — Nagromonstro (@Nagromonstro) August 5, 2023



Cependant, malgré ses réussites à Marseille, Gomis n’a pas prolongé son aventure. Selon l’ancien attaquant, le club avait d’autres projets, notamment l’arrivée d’un « grand attaquant », ce qui a mis un terme prématuré à son passage à l’OM : « Ils ont eu un autre projet avec le ‘grand attaquant’… Mais je ne garde que du positif de l’OM. » Malgré son départ rapide, Gomis garde un souvenir marquant de son passage à Marseille, où il a retrouvé une grande forme, et considère le club comme une vitrine qui lui a permis de relancer sa carrière.