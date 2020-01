Mercato Ex OM : Imbula de retour en Ligue 1?

Après avoir passé 2 saisons à l’Olympique de Marseille, Giannelli Imbula pourrait revenir en Ligue 1.

Giannelli Imbula a évolué à l’Olympique de Marseille de 2013 à 2015. S’il a impressionné à certains moments sous le maillot de l’OM, il n’aura pas réussi à convaincre à l’étranger où il a souvent été prêté et vendu.

France ou Chine pour Imbula…

Après son aventure à Porto, il a évolué en Angleterre à Stoke pour finalement être prêté à Toulouse en 2017/2018. Depuis, le milieu de terrain n’est plus revenu en France et a enchaîné deux prêt au Rayo Vallecano et à l’US Lucce en Italie.

Mais selon les informations de Tutto Mercato Web, l’ancien joueur de l’En Avant Guingamp pourrait revenir en Ligue 1 lors de ce mercato après un retour mitigé à Toulouse la saison dernière. Il aurait également des pistes en Chine pour se relancer après un début de saison difficile où il n’a joué que 3 matchs pour une seule titularisation. Pour le moment, aucun nom de club n’est sorti dans la presse pour Imbula.