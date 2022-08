Mercato ex OM : Incroyable retournement de situation pour Ocampos !

D’après Fabrizio Romano et le journaliste néerlandais de Voetbal, Lucas Ocampos était le successeur d’Antony à l’Ajax Amsterdam ! Le joueur devrait finalement retourner à Séville !

Ces dernières heures, le mercato s’emballe dans toute l’Europe. En Angleterre notamment, c’est Antony l’ailier brésilien qui signe à Manchester United pour 100M€. Afin de le remplacer, l’Ajax Amsterdam avait coché plusieurs noms dont celui de l’ancien joueur de l’OM Lucas Ocampos.

D’après le journaliste Fabrizio Romano et le Néerlandais Freek Jansen, l’attaquant argentin était tout proche de rejoindre Amsterdam. Des photos et vidéos ont même été publiés sur les réseaux sociaux où l’on voit l’ancien joueur de l’AS Monaco aux Pays-Bas où il était parti pour rencontrer les dirigeants du club.

Ajax have opened official talks with Sevilla for Lucas Ocampos. He’s the main target to replace Antony — as Ziyech deal is still stalling since last week. 🚨⚪️🔴 #Ajax

Negotiations will continue also on personal terms. @Hamstelaar, first call on Ocampos. Work in progress. pic.twitter.com/IRF0ElnqvX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022