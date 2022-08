Mercato : Offre de Lorient, Fulham… Le point sur le dossier Bamba Dieng

D’après le journal L’Equipe, la dernière offre de Lorient pour Bamba Dieng ne plaît pas du tout à l’OM. Un club anglais entre dans la danse à quelques heures de la fin du mercato !

L’Olympique de Marseille veut se séparer de Bamba Dieng et serait proche de lui trouver un nouveau point de chute. L’international sénégalais est à la recherche de temps de jeu et aurait aimé rester à Marseille d’après plusieurs médias. Seulement, ces derniers jours, il se serait résigné à quitter le club et accepte d’écouter de nouvelles offres.

Lorient offre 6-8 millions d’euros pour Dieng

L’Equipe expliquait dès ce mardi soir que Lorient s’active pour le faire signer. Une offre aurait été transmise à l’OM mais directement refusée par le club qui l’a jugée trop basse. Cette dernière était de 6 à 8 millions d’euros ce qui ne satisferait pas les dirigeants marseillais.

Les Merlus proposent 6 à 8M€ pour le sénégalais. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/l0XifBe1nR — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 30, 2022

Fulham veut Bamba Dieng

En Angleterre, le journaliste du Daily Telegraph Mike McGrath fait le point sur les dernières pistes de Fulham. Le club de Premier League souhaite récupérer Willian, Layvin Kurzawa et aussi Justin Kluivert. En plus de cela, il serait en discussion avec l’OM pour récupérer Bamba Dieng.

A voir si l’offre des Anglais saura convaincre l’Olympique de Marseille et si cette possibilité convient à Bamba Dieng. Il ne reste que quelques heures pour finaliser ce dossier puisque le mercato ferme ses portes ce jeudi à 23h pour le marché français…

#FulhamFC trying for 3 signings imminently (Willian, Kluivert, Kurzawa) and in discussions for Marseille’s Bamba Dieng https://t.co/Bnwd8YJlFJ — Mike McGrath (@mcgrathmike) August 30, 2022

Ce qui a été dit c’est que Longoria avait fixé un prix à 25M€ pour le marché français — Nico

Ce lundi dans Débat Foot Marseille, notre journaliste Nicolas Filhol est revenu sur les dernières rumeurs concernant Bamba Dieng. D’après lui, vendre l’attaquant sénégalais pour une somme équivalente à 10 millions d’euros serait un très gros échec après ce qu’il a montré sur les terrains.

« Bamba Dieng, il y a de l’actu ! Féry en a parlé, il fait partie de leurs pistes. Surtout après le départ de Laurienté à Sassuolo. Si l’OM le vend à 10M€, c’est une catastrophe. Ce qui a été dit c’est que Longoria avait fixé un prix à 25M€ pour le marché français et pourrait baisser un peu pour l’étranger. Parce qu’il ne renforcerait pas des clubs français. A l’époque, il y avait Nice sur le coup. Mais ils ont pris Sofiane Diop. Le propriétaire de Nice a beaucoup d’argent. Ils veulent prendre Laborde à la place de Gouiri. » Nicolas Filhol – Source : Débat Foot Marseille (29/08/22)