Mercato ex OM : Issa Kabore change encore de championnat !

Passé par Marseille, le joueur de Manchester City a bien du mal à trouver un club sur le long terme. Après des prêts à l’OM, et à Luton Town, Issa Kaboré va s’engager avec le Benfica en prêt sec.

Issa Kaboré n’en finit plus d’enchaîner les prêts. Après un an passé sous les ordres de Tudor, puis un an passé chez le promu en Premier League Luton Town, le latéral devrait s’envoler vers le Portugal. Selon Fabrizio Romano, accord conclu entre Manchester City et le Benfica pour un prêt sec sans option d’achat, salaire pris en charge intégralement par le club lisboète. L’ancien Marseillais garde une belle valeur marchande, estimé à 10 millions d’euros par le site transfermarkt.

