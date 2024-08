Mercato : Maupay, dossier difficile? L’OM fonce sur un 9 de Serie A !

Avec la grosse blessure de Faris Moumbagna, l’OM est obligé de recruter un nouveau numéro 9 pour épauler Elye Wahi. Le club se serait mis en tête de recruter un attaquant du Torino !

D’après les informations de Santi Aouna de Foot Mercato, l‘Olympique de Marseille aurait coché le nom d’Antonio Sanabria, joueur du Torino. L’attaquant est pisté en cas d’échec du dossier menant à Neal Maupay. Comme l’explique le journaliste, le Français est d’accord pour rejoindre l’OM mais les deux clubs continuent de négocier.

🚨EXCL: 🟤🇵🇾 #SerieA | ❗️Devant la difficulté du dossier Neal Maupay, l’OM a pris ces dernières heures des renseignements auprès du Torino pour Antonio Sanabria 🔐 Maupay est déjà 🆗️ avec l’OM et espère qu’un accord sera trouvé avec Everton https://t.co/YHQKadHb98 pic.twitter.com/Y1lfqXDNLp — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 28, 2024

« Maupay ? C’est un 9 et demi »

Cité parmi les recrues potentielles de l’Olympique de Marseille, Neal Maupay est un joueur particulier. Jean-Charles De Bono et Raouf Ben Belgacem s’expriment sur le profil de cet attaquant.

Raouf Ben Belgacem nous parle du profil de Neal #Maupay qu’il a eu sous ses radars en tant que Conseiller Technique Départemental au District de Provence ! #OM #Mercato #MercatOM pic.twitter.com/OdGfiu97Fc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 27, 2024

Jean-Charles De Bono commence par donner son avis sur Neal Maupay. « Il a du potentiel mais, pour moi, ce n’est pas un vrai numéro 9 », estime l’ancien milieu défensif de l’OM. « Il est capable de dépanner et de jouer derrière, dans le rôle d’Amine Harit. C’est un 9 et demi. Il l’a déjà fait dans les clubs où il est passé », ajoute-t-il.

« On l’a eu en sélection régionale »

Raouf Ben Belgacem se demande quel serait la stratégie de Roberto De Zerbi si Neal Maupay intégrait l’Olympique de Marseille. « On l’a eu en sélection régionale. Il était au centre de formation de l’OGC Nice », dévoile le conseiller technique au district de Provence. « La question que je me pose c’est : quel est le style de jeu de Roberto De Zerbi ? Est-ce qu’il faut un joueur qui va servir d’appui ou un qui va jouer la profondeur ? Quel type de joueur on cherche pour le plan de jeu que l’entraîneur souhaite mettre en place ? », se questionne-t-il.