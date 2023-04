Mercato ex-OM : »je ne sais toujours pas pourquoi je n’ai pas signé au Real Madrid »

Stéphane Mbia est revenu sur son histoire avec l’OM au micro de Mohammed Henni. Il s’est confié sur ses nombreuses possibilités de s’envoler pour des clubs prestigieux.

J’aurais pu signer au Bayern

Stéphane Mbia (milieu défensif à l’OM de 2009 à 2012) était l’invité de Mohammed Henni, pour un entretien. Il a évoqué son histoire à l’OM, notamment sa signature à l’été 2009. « Je suis arrivé à Madrid pour signer au Real, puis on me dit non reprends un vol, va à Everton. Finalement, j’arrive à Paris, je reprends un vol vers Saint-Jean-de-Luz, (où l’OM effectuait un stage de préparation), je rencontre Didier Deschamps et je signe mon contrat. Aujourd’hui, je ne sais toujours pas pourquoi je n’ai pas signé au Real Madrid » a-t-il commencé. Il a ensuite expliqué qu’il aurait pu signer à Arsenal ou au Bayern, après le titre de champion de France en 2010. Mais le camerounais ainsi que le club souhaitait consolider l’effectif.

Marseille c’est spécial

L’ancien Marseillais est également revenu sur l’année du titre et notamment sur le match face à Rennes : « On était en mission, on savait qu’on allait gagner. On avait de la chance d’avoir Heinze, il était toujours derrière nous. Très carré, il ne nous lâchait jamais« .

L’ancien milieu défensif a terminé en parlant du Vélodrome et des supporters, parfois trop exigeant avec les joueurs. « Marseille c’est spécial. Quand tu perds, après tu joues la sécurité et tu commences à jouer à côté. Moi je me souviens après un match perdu, à la station essence, le mec dit à un autre joueur ‘Je ne te sers pas, tu es trop nul’. Les supporters sont trop exigeants. Il y a même un joueur que je connais qu’on a mis dans le coffre après un match« .

