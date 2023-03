Mercato ex OM : Jorge Sampaoli sur la sellette, son sort scellé cette semaine?

Ces dernières semaines ont été très difficiles pour Jorge Sampaoli. Le poste du coach argentin ne tiendrait qu’à un fil et pourrait être viré avant la fin de la semaine !

Après son départ de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a pris le banc du FC Séville. L’entraîneur argentin n’a pas réussi à redresser la barre après un début de saison catastrophique. Les Andalous sont à quelques points de la zone rouge mais paradoxalement toujours en lice en Europa League.

Le match d’Europa League, déterminant pour l’avenir de Sampaoli

D’après les informations du journal As, le poste de Jorge Sampaoli est menacé ! L’Argentin pourrait être viré en cas de mauvais résultat face à Fenerbahçe ce jeudi en compétition européenne. La dernière défaite face à l’Atlético Madrid sur le score de 6-1 a fait beaucoup de mal aux Sévillans.

Il y a eu un très haut degré de négativité à jouer ce type de match — Sampaoli

« Ça a été un coup dur… Au-delà de ne pas être à la hauteur des circonstances qui nous ont donné ce score, l’équipe a eu des moments où elle a réduit l’écart, elle a su le faire à d’autres moments, un joueur est expulsé… il y a eu un très haut degré de négativité à jouer ce type de match. On s’était relevé à un moment où l’équipe allait mieux, maintenant elle a rebaissé et elle devra remonter. La Ligue Europa? Cela ne me gêne pas, nous devons y faire face et continuer à nous améliorer et à corriger les fautes directes. Aujourd’hui, les deux premiers buts étaient dus à nos erreurs. On doit continuer à essayer d’améliorer l’organisation sur la ligne défensive, sans avoir beaucoup de joueurs mais en essayant d’en faire jouer d’autres à différents postes. Nous travaillerons toute la semaine pour améliorer cela » Jorge Sampaoli – Source : FC Séville (04/03/23)