Mercato ex OM : La Juventus a pris une grande décision pour Aké !

Proche de s’engager avec le Cercle de Bruges cet hiver pour s’aguerrir, Marley Aké a été bloqué par la Juventus qui croit en lui après sa première en professionnel en Coupe d’Italie !

Ce lundi est la dernière chance pour les joueurs de trouver un point de chute afin d’améliorer leur temps de jeu jusqu’à la fin de la saison. Marley Aké est dans ce cas depuis son arrivée à la Juventus où il n’a été utilisé qu’une seule fois avec les pros, en Coupe d’Italie face à la Sampdoria.

Aké bloqué par la Juventus

Le jeune attaquant français passé par l’Olympique de Marseille et lancé par André Villas-Boas a eu des pistes pour se relancer et notamment en Belgique. Foot Mercato nous informe que le Cercle Bruges était d’accord pour lui accorder un prêt mais la Juventus en a décidé autrement !

Convaincu par sa prestation en Coupe d’Italie, le club turinois souhaite le conserver cet hiver et compte certainement lui donner plus d’importance dans l’effectif pour la fin de saison. Avec la réserve, il continue de briller et a même marqué un but ce week-end.

Son entourge voulait qu’il enchaîne avec le monde pro

Pourtant il y a quelques semaines, l’entourage de Marley Aké était déterminé à l’idée de le faire signer dans un autre club cet hiver afin qu’il enchaîne les prestations dans le monde professionnel. Le club turinois a fermé la porte à un départ…

« Il joue avec les u23 ça se passe bien dans l’ensemble. A Turin travaille beaucoup physiquement et il se sent totalement différent. Il a progressé un peu partout et il pèse 3 kg de plus en moins d’un an. Physiquement ce n’est plus le même. Il s’est entraîné à plusieurs reprises avec eux et fait des matchs amicaux pendant les trêves. Il ne regrette rien, car je ressens de sa progression dans son football et c’est le plus important. Il se sent plus fort, il sent qu’il progresse. C’est pour ça que je suis venu à la Juve. Il est temps pour lui d’aller s’aguerrir loin de Turin pour gagner du temps de jeu et de l’expérience. Il y a quelques clubs de Ligue 1 qui sont venus aux nouvelles, mais la priorité est qu’il joue. On va privilégié le temps de jeu c’est évident. Alors pourquoi pas tenter le coup en Ligue 2, il y a déjà quelques courtisans. La Belgique où les Pays-Bas peuvent aussi être une option » Un proche de Marley Aké – Source : Foot Mercato (10/01/22)