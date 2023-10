Mercato ex OM: La mise au point du président de Naples sur l’avenir de Rudi Garcia !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Contesté au sein de son vestiaire, par les supporters et dans le collimateur de son président, Rudi Garcia vit un début de saison compliqué sur le banc du Napoli. Interrogé en conférence de presse, Aurelio De Laurentiis a tout de même tenu à rassurer le technicien français.

Cinquième de Serie A après huit journées, Naples vit un début de saison difficile. La formation italienne, étincelante dans le jeu la saison passée avec Luciano Spalletti, n’affiche plus le même visage avec son successeur Rudi Garcia, qui se retrouve sous le feu des critiques.

L’ancien entraîneur de l’OM était d’ailleurs proche de se faire limoger ces dernières semaines d’après la presse italienne. La rumeur Antonio Conte a pris de l’ampleur, mais le refus de l’ex-technicien de Chelsea et de l’Inter a finalement offert un sursis au coach français. Cependant, ce dernier serait en conflit avec certains cadres du vestiaires, tels que Victor Osimhen ou Khvicha Kvaratskhelia. Une situation qui fragilise l’homme de 59 ans.

De Laurentiis dément pour Garcia

Interrogé en conférence de presse sur l’avenir de Rudi Garcia ce jeudi, Aurelio De Laurentiis, le président du club, a tenu à mettre les choses au clair et ainsi rassurer son entraîneur: « Après la défaite contre la Fiorentina (3-1 à domicile en Serie A, ndlr), j’ai lu tout et n’importe quoi », s’est emporté le dirigeant italien. « S’il y a eu des erreurs, j’en assume les responsabilités, mais de là à changer d’entraîneur… Je l’ai dit à Garcia droit dans les yeux : « continue de faire ce que tu fais et ne t’inquiète pas ». Tout le monde fait des erreurs, j’espère qu’elles ne vont pas se reproduire. Dans ce cas, il aura notre soutien« , a-t-il affirmé.

Relancé sur la rumeur Conte, le patron du Napoli n’a pas baissé sa garde: « Depuis qu’on s’est retrouvé sur le même lieu de vacances, aux Maldives, il y a quelques années, on est resté en contacts. Le reste, ce ne sont que des ragots destinés à affaiblir celui qui est en charge de l’équipe actuellement et cela m’agace », a ajouté Aurelio De Laurentiis.