Mercato ex OM : La renaissance d’un protégé de Marcelo Bielsa !

Etincelant lors de la saison avec Marcelo Bielsa, Giannelli Imbula n’a pas confirmé tous les espoirs qui étaient portés en lui. Actuellement au Portugal en première division à Portimonense, il connaît une véritable renaissance !

Après avoir explosé aux yeux de tous sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Giannelli Imbula n’a pas réussi à concrétiser tous les espoirs portés en lui. Le FC Porto a misé beaucoup d’argent sur l’international congolais qui a énormément déçu.

Toutes les conditions sont réunies pour réaliser une bonne saison — Imbula

Depuis, le milieu de terrain a enchaîné les prêts et les clubs. En Premier League, en Serie B ou encore en Liga espagnole, il n’a jamais trouvé de stabilité. De retour en Ligue 1 avec le Toulouse FC en 2018, il a livré de belles prestations mais sans confirmer.

Actuellement à Portimonense en première division portugaise, Giannelli Imbula a livré une interview à Record ce jeudi. L’ancien joueur de l’OM s’est dit très heureux dans son nouveau club où il a la possibilité de montrer tout l’étendu de son potentiel.

« À Portimão, j’ai trouvé une structure très bien organisée, formée par des personnes sérieuses et une ambiance familiale, ce qui me satisfait pleinement. Avec tout ça, on peut exploiter le potentiel et la qualité d’un très bon groupe. Sans parler de la ville, très tranquille et avec un climat super. La préparation a été très bonne et nous avons eu du temps pour intégrer les idées de jeu du coach. Le groupe était déjà très bon et a encore plus de profondeur. Toutes les conditions sont réunies pour réaliser une bonne saison. Il faut se concentrer sur chaque match, espérer marquer le plus de points possible et aller le plus loin possible dans les coupes. C’est un championnat compétitif et intéressant, avec de bons joueurs et de bons entraîneurs. Porto, ce fut ma première expérience à l’étranger et, forcément, c’est très marquant. Tous les matches contre les grands sont spéciaux pour tout joueur et celui-là, contre Porto, l’est encore plus pour moi parce que j’ai porté ce maillot» Giannelli Imbula – Source : Record, texte Foot Mercato (18/11/21)