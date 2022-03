Mercato ex OM : L’annonce forte de Gignac sur son avenir aux Tigres !

Dans un entretien accordé à Fox Sport Mexique, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac a confirmé qu’il souhaitait rester aux Tigres pour y terminer sa carrière !

Parti de l’Olympique de Marseille pour rejoindre les Tigres, André-Pierre Gignac a récemment été rejoint par Florian Thauvin. Les deux Français font le bonheur du club mexicain bien que l’intégration de l’ailier ait été plus lente que son coéquipier.

J’ai en tête de terminer ma carrière ici, avec les Tigres — Gignac

Gignac est même parvenu à atteindre le rang de légende chez les Tigres. Meilleur buteur de l’histoire du club, il vit une aventure unique et ne semble pas vouloir la stopper dès maintenant. Questionné par Fox Sport Mexique sur son envie de rejoindre un autre championnat et notamment la MLS, il a répondu qu’il souhaitait finir sa carrière à Monterrey.

« Un départ du Mexique? Honnêtement, non. J’ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière avec les Tigres. J’ai eu, récemment, des sollicitations, mais je le répète, je veux terminer ma carrière ici parce que je sens que c’est ici que je veux vivre plus tard. Je veux continuer ma carrière ici. Je suis tombé amoureux du Mexique il y a plusieurs années maintenant. Si je peux continuer à être utile avec mes jambes et on me dit au club qu’on ne veut plus de moi, on verra. Mais moi je veux continuer tant que j’en ai dans les jambes, j’ai en tête de terminer ma carrière ici, avec les Tigres » André-Pierre Gignac – Source : Fox Sport Mexique (01/03/22).

« SIEMPRE HE DICHO QUE QUIERO TERMINAR MI CARRERA EN TIGRES » « ES AQUÍ DONDE QUIERO VIVIR, ME ENAMORÉ HACE MUCHO » #LUP10Años | Va para largo la relación entre México, André-Pierre Gignac y el futbol mexicano @alexblanco23, @ruubenrod @dtAlex_Aguinaga @YayoDelaTorreM @Salimgol pic.twitter.com/tMXaVBDZm9 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 1, 2022

Thauvin buteur, Gignac auteur d’un doublé !

Les Tigres ont gagné face au FC Juarez le week-end dernier grâce à deux anciens joueurs de l‘OM. Comme à son habitude Gignac a réalisé un magnifique retourné acrobatique, et Thauvin a marqué son deuxième but de la saison sous les couleurs du club mexicain. L’ancien ailier de l’OM semble de plus en plus s’acclimater au contexte mexicain, lui qui a connu un début de saison difficile.