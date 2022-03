OM : Sampaoli pourrait empêcher les Marseillais de finir sur le podium?

Dans l’After sur RMC, Jonatan MacHardy s’est exprimé sur les chances marseillaises de finir sur le podium. Le consultant pense qu’avec Sampaoli, l’OM n’y arrivera pas.

L’Olympique de Marseille enchaîne les résultats et les performances décevantes en Ligue 1 avec notamment une défaite face à Clermont et un match nul contre Troyes ce dimanche pour le compte de la 26e journée.

Sampaoli est quelqu’un d’extrêmement égocentrique — MacHardy

Avec cette baisse de régime, le consultant Jonatan MacHardy a été questionné dans l’After sur ses craintes et ses doutes concernant le coach Jorge Sampaoli. D’après lui, une place sur le podium est quasi impossible avec cet entraîneur.

« Pour connaître un peu le jeu de Sampaoli et avoir vu ses matchs avec le Chili ou Séville etc… Il y a quand même quelque chose et on l’avait souligné où il est arrivé à l’Olympique de Marseille et là on a l’illustration de ça. Sampaoli, c’est un entraîneur qui a un égo surdimensionnée. Ce qui compte ce sont ses choix, ses idées et la manière dont il va être perçu. Là, en l’occurence, on est arrivé à un point de non retour. S’il met Milik, il va avoir l’impression de faire une concession et il ne veut pas donner cette image. Et s’il ne le met pas, il restera droit dans ses bottes. Le problème c’est que Sampaoli est quelqu’un d’extrêmement égocentrique. Ça s’est vu dans son passage à Séville notamment et à la fin avec la sélection chilienne… Là, malheureusement, Pablo Longoria a remué ciel et terre pour lui apporter un effectif de qualité alors que le défi était pharaonique avec 11 joueurs en fin de contrat la saison dernière. Il a réussi à mettre un très beau matériel à la disposition de l’entraîneur. Et là, juste à cause d’un égo surdimensionnée, j’ai bien peur que Sampaoli gâche tout parce que l’OM ne sera pas sur le podium, j’en suis persuadé. Tu regardes la dynamique, ce qu’il se passe sur le terrain, Marseille ne sera pas sur le podium. » Jonatan MacHardy – Source : After sur RMC (28/02/22)