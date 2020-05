Mercato ex OM : L’avenir de Sparagna enfin réglé ?

Parti de l’OM car ignoré par Michel alors qu’il avait été lancé dans le grand bain par Marcelo Bielsa, Stéphane Sparagna s’est exilé au Portugal. Il vient de rempiler avec Vilafranquense…

En effet, selon Record Stéphane Sparagna va rester à Vilafranquense une saison de plus. Le club de seconde division portugaise a levé l’option qu’il avait permettant au défenseur central français de 25 ans de signer jusqu’en 2021. Sparagna avait rejoint le club lors du mercato de janvier en provenance de Boavista. Ce dernier devrait profiter du départ annoncé de Kássio pour s’installer dans un rôle de titulaire en défense.

Sparagna, un an de plus en D2 portugaise

Il y a un an, Stéphane Sparagna était passé sur le plateau de DFM. Il avait entre autre évoqué le cas d’Hiroki Sakai…

« J’ai connu Hiroki juste avant de partir de l’OM, je l’ai connu très peu de temps. C’est la culture japonaise à l’état pur. Le mec arrive à l’entraînement à l’avance, c’est un bosseur du début jusqu’à la fin. Il ne dit pas un mot plus haut que l’autre, toujours le sourire, humilité totale. Très sérieux comme joueur. L’OM a besoin d’un joueur comme ça, c’est un exemple. Des mecs comme Heinze, des vrais bosseurs qui étaient des exemples pour le groupe. Avoir des joueurs comme Gustavo qui ont un cadre, un rôle de capitaine et Sakai, qui montre l’exemple sur le terrain. Après le fait que ces deux joueurs aient reçu des propositions et des intérêts en Europe, je trouve cela totalement normal car cela reste des valeurs sûres. » Stéphane Sparagna– Football Club de Marseille