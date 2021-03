Mercato ex OM : Le Bayern veut recruter un latéral, clap de fin pour Sarr ?

L’Olympique de Marseille a, pour une fois, réalisé un bon coup en vendant Bouna Sarr contre 10M€ au Bayern Munich lors du mercato estival dernier. Malheureusement pour le joueur, son histoire en Bundesliga tourne au vinaigre…

Vendu contre 10M€ au Bayern Munich l’été dernier par Pablo Longoria, Bouna Sarr vit des jours compliqués en Bundesliga. Loin d’être un titulaire dans l’effectif bavarois, il n’est parfois pas sélectionné dans le groupe. Son histoire compliquée avec les Munichois risquent d’encore plus se compliquer. En effet, comme nous l’informe le journal As, un autre joueur au profil de Bouna Sarr est pisté pour la saison prochaine au Bayern Munich.

En fin de contrat avec le Real Madrid, l’ancien ailier droit Lucas Vazquez reconvertit en latéral droit cette saison est en discussions avec la direction allemande. Son profil polyvalent plaît énormément chez les leaders de la Bundesliga.

A LIRE : Mercato OM : De la concurrence pour Amavi…

En négociations avec le Real Madrid pour une prolongation de contrat, il ne parvient pas vraiment à trouver un accord. Il serait donc à l’écoute d’autres clubs pour la saison prochaine. Le Bayern Munich semble être le plus proche du joueur à ce jour. Une nouvelle qui ne risque pas de plaire à Bouna Sarr.

Bayern Munich in talks with out of contract Lucas Vázquezhttps://t.co/n1Xi5nqWVT

— AS English (@English_AS) March 24, 2021