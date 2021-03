Mercato OM : De la concurrence pour Amavi…

Les chantiers mercato de Pablo Longoria sont nombreux. Celui pour le poste de latéral gauche est surement le plus grand car trois joueurs sont en fin de contrat, y compris le potentiel titulaire Jordan Amavi…

Yuto Nagatomo, Christopher Rocchia et Jordan Amavi seront libres en juin prochain. L’OM tente de convaincre l’ancien niçois de prolonger l’aventure. Il y a deux jours, l’Equipe précisait que « l’entourage du Varois est toujours en discussions avec l’OM pour une éventuelle prolongation, tout en travaillant sur plusieurs portes de sortie à l’étranger. » La Provence donne des précisions ce mercredi.

Amavi a des possibilités en Angleterre et en Italie ?

Selon le quotidien local, l’OM et Jordan Amavi seraient toujours en discussions, mais le défenseur aurait des touches dans deux autres championnats. En effet, la Provence précise que des clubs italiens et anglais le suivent de longue date et pourraient lui offrir un contrat cet été. Alors que l’Olympique de Marseille aurait soumis une prolongation de contrat de 3 ans à Jordan Amavi, ce dernier ne l’aurait toujours pas accepté. Si l’OM aimerait vraiment garder son joueur, le latéral français serait mitigé quant à l’idée de rester ou non à Marseille. Jordan Amavi avait laissé planer le doute dans un entretien avec le média France Football.

JE SUIS TRÈS BIEN À MARSEILLE MAIS… – JORDAN AMAVI

« Il y a plusieurs envies. Je suis très bien à Marseille. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, je ne sais pas vraiment. Peut-être que je ne serai plus ici. On va voir comment tout cela avance. » Jordan Amavi – Source : France Football (11/01/2021)