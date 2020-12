Mercato ex OM : Le club de la « dernière chance » pour Mario Balotelli?

Son passage à Brescia ne s’étant pas bien passé, Mario Balotelli se retrouve sans club en ce début de saison 2020/21. L’attaquant devrait faire son retour en Italie, en Serie B.

Depuis son passage à l’OM, Mario Balotelli n’a pas réussi à retrouver son niveau. Le buteur également passé par l’OGC Nice en Ligue 1 s’était engagé avec Brescia en Serie A mais sans réel succès… Il a d’ailleurs quitté le club avant la reprise du championnat pour des problèmes avec le président.

je lui ai dit que cela était vraiment, vraiment, mais vraiment sa dernière chance

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs l’envoyaient en Turquie ou encore au Brésil où il était proche de signer à Vasco de Gama. Ces dernières heures, en Italie, on évoque un retour de l’international en seconde division.

En effet, Super Mario pourrait rejoindre Monza, club dirigé par un ancien président de Balotelli : Silvio Berlusconi. « Je l'ai beaucoup sermonné, je lui ai dit que cela était vraiment, vraiment, mais vraiment sa dernière chance. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Mario est un joueur qui devait faire bien plus vu ses moyens physiques et techniques. Il a fait entrevoir d'excellentes qualités et il a seulement 30 ans. Le président Belusconi est enthousiaste ! », a expliqué à l'agence Ansa Adriano Galliani, également dirigeant au club.