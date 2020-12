Nîmes – OM : Ménès met un bémol à cette victoire « tranquille » des Marseillais…

Sur son blog publié sur le site de Canal +, Pierre Ménès s’est exprimé sur la victoire de l’OM. Malgré la victoire, il pointe du doigt la faiblesse du Nîmes Olympique…

L’OM s’est imposé sur le score de 2-0 à Nîmes ce vendredi. 3 points pris qui font des Marseillais un sérieux concurrent au titre selon Pierre Ménès.

l’adversité était tellement faible qu’il est difficile d’en tirer des enseignements — MENES

Cependant, le chroniqueur de la chaîne cryptée ne veut pas tirer d’enseignements de cette victoire. Selon lui, l’adversaire était bien trop faible…

« Cette 13e journée à débuté vendredi soir par la tranquille victoire de l’OM à Nîmes. Handicapés par les absences, les Gardois n’avaient aucun moyen de gêner l’équipe olympienne, qui a inéluctablement fini par ouvrir le score sur un joli ballon d’Alvaro dans la profondeur et un bel enchaînement contrôle poitrine-ballon piqué de Benedetto. Les joueurs de Villas-Boas ont ensuite doublé la mise par Germain bien servi par Sanson. C’est la 5e victoire consécutive de l’OM mais l’adversité était tellement faible qu’il est difficile d’en tirer des enseignements pour l’avenir. Sachant tout de même que les points s’empilent et que Marseille est plus que jamais dans la course… » Pierre Ménès – Source : Canal + (Blog, 06/12/20)