Mercato ex OM : Le nouvel appel du pied de Djibril Cissé pour un retour en Ligue 1 !

Malgré la fin de sa carrière annoncée, Djibril Cissé veut absolument atteindre les 100 buts en Ligue 1… Avec Auxerre qui fait son retour dans l’élite du football français, l’ancien attaquant de l’OM a fait un nouvel appel du pied !

Présent lors des barrages pour remonter en Ligue 1, l’AJ Auxerre a réussi à se défaire de l’AS Saint-Etienne. Catastrophe pour les Verts qui quittent l’élite du football français pour la saison prochaine et laisse sa place à un autre club historique !

Ce club, qui a connu de grands joueurs dans les années 2000, va enfin pouvoir revenir en Ligue 1 et être au devant de la scène. De quoi rendre très fiers les anciennes gloires d’Auxerre comme Djibril Cissé qui avait exulté au moment de la montée !

Cissé prêt à revenir en Ligue 1

Presse evasion a écrit un article concernant un probable retour de Djibril Cissé sur les terrains ! A 41 ans, l’attaquant a toujours le rêve fou de revenir en Ligue 1 afin d’inscrire les buts qu’il lui faut pour atteindre la barre symbolique des 100 réalisations dans le championnat français.

Quand la question lui a été posée sur les réseaux sociaux par un compte fan, il n’a pas hésité une seconde avant de montrer son envie de rejoindre l’AJA ! « A ça oui plus que jamais » a-t-il écrit sur son compte Twitter !

Je suis resté à 96 depuis que j’ai arrêté. Il m’en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou — Cissé

En mai 2020, la rumeur reprenait déjà dans les médias et sur les réseaux sociaux ! Djibril Cissé affirmait déjà vouloir jouer gratuitement dans un club de Ligue 1 seulement pour marquer ces 4 buts. La question de rejoindre Dijon à ce moment-là avait été évoqué.

« Tu sais comment c’est un buteur, on a l’amour du but, l’amour des barres, 25, 50, 75… Moi, c’est la barre des 100 qui me hante, je suis resté à 96 depuis que j’ai arrêté. Il m’en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou. J’ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m’accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j’ai un objectif, je fais tout pour l’atteindre » Djibril Cissé – Source : live Instagram (05/05/20)