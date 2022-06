Ce lundi soir, Boubacar Kamara a réalisé sa première entrée sous le maillot de L’Equipe de France. Pour le journaliste Nabil Djellit, il y a un gros doute sur la suite de la carrière du minot dans la sélection.

L’Olympique de Marseille a été représenté par Guendouzi, Saliba mais aussi Kamara en Equipe de France ce lundi soir face à la Croatie en Ligue des Nations. Les deux premiers étaient titulaires et le troisième, qui a récemment rejoint Aston Villa, a fêté sa première sélection lors de cette rencontre.

Je lui souhaite une belle carrière avec les Bleus. J’ai des doutes, j’espère me tromper — Djellit

Vu que ce match est officiel et non pas amical, Boubacar Kamara ne peut plus rejoindre une autre sélection. Lui qui pouvait également rejoindre le Sénégal n’a donc plus d’autres choix que de jouer pour la France. Nabil Djellit émet ses doutes concernant cela sur son compte Twitter…

« Fini le Sénégal. Je lui souhaite une belle carrière avec les Bleus. J’ai des doutes, j’espère me tromper. La France c’est une concurrence XXL avec quasiment aucun creux générationnel. » Nabil Djellit – Source : Twitter (06/06/22)

C’est plus lié à leurs performances individuelles — Deschamps

Didier Deschamps était en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes après l’annonce de sa liste. Le sélectionneur de l’Equipe de France a notamment été questionné sur la présence des trois joueurs de l’Olympique de Marseille.

L’ancien coach de l’OM a expliqué les raisons qui l’ont poussé à appeler William Saliba, Mattéo Guendouzi ou même Boubacar Kamara avec l’Equipe de France.

« Je ne vais pas me permettre de juger le système et le jeu de Sampaoli. C’est ce que fait chacun de ces joueurs à travers le système qui montre qu’ils sont performants. Ils ont joué beaucoup de matchs, peut-être trop parce qu’ils ont fini sur les rotules. Qu’ils aient certains repères par rapport à ce que je demande ici ça aide, mais c’est plus lié à leurs performances individuelles » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (28/05/22)