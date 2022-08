Mercato ex OM : Le prochain club d’Alvaro se précise?

D’après les informations de Foot Mercato via le journaliste Santi Aouna, Alvaro Gonzalez pourrait filer en Arabie Saoudite où il discuterait avec Rudi Garcia pour rejoindre Al Nassr !

L’Olympique de Marseille ainsi qu’Alvaro Gonzalez ont trouvé un accord au début du mois d’août pour une rupture de contrat. Le défenseur central a finalement stoppé son aventure à l’OM après un accrochage avec Jorge Sampaoli et plus globalement avec le club comme l’avait précisé Pablo Longoria en conférence de presse.

Alvaro en discussions avec Al Nassr

Pour le moment, l’Espagnol n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Des discussions seraient en cours avec Rudi Garcia qui coach Al Nassr depuis quelques semaines maintenant. L’entraîneur français a déjà récupéré quelques anciens de Ligue 1 dans son effectif en Arabie Saoudite et ne compte pas s’arrêter là.

Dernièrement, il a même tenté de faire signer son ancien joueur à Lyon, Jason Denayer. Le Belge aurait cependant d’autres ambitions comme de disputer une compétition européenne la saison prochaine d’après Sacha Tavolieri. A la place, Al Nassr foncerait donc sur Alvaro.

🚨Info : Al-Nassr Riyad 🇸🇦 tente le coup Alvaro Gonzalez 🇪🇸. ■ L’ancien défenseur de Marseille a échangé avec Rudi Garcia 🇫🇷 cette semaine.https://t.co/SdU2vp4ZY8 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 10, 2022

Les émouvants adieux d’Alvaro à l’OM

« Aujourd’hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des supporters qui m’ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite. J’ai quitté l’Espagne pour la première fois pour me lancer dans une aventure qui s’est avérée être l’une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d’avoir été là contre vents et marées. Je me suis senti comme chez moi.J’ai travaillé d’arrache-pied pour ce bouclier et je le referais mille fois. À JAMAIS MARSEILLAIS « — Alvaro Gonzalez – Source : Twitter (01/08/22)