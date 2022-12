Mercato ex-OM: Le PSG ne lâche pas cet ancien marseillais?

Après son départ de l’OM, Saliba a fait son retour à Arsenal. Le défenseur central français a réussi à gagner le coeur des supporters et du club anglais.

L’Olympique de Marseille a totalement relancé la carrière de William Saliba. Le jeune défenseur français est devenu international sous le maillot de l’OM et s’est révélé comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux. Formé à l’ASSE, il a été très vite transféré à Arsenal mais n’avait pas réussi à s’y imposer. Après une saison en prêt à Marseille, il est devenu l’un des chouchous de l’Emirates Stadium. De quoi attirer les dirigeants du PSG, en effet Luis Campos pourrait tenter d’attirer le joueur au prochain Mercato estival…

Pour Arsenal, il n’y avait pas de discussion — Romano

Le journaliste Fabrizio Romano a expliqué dans une vidéo publiée au début du mois d’octobre sur YouTube les détails de son été. Pablo Longoria aurait bien tenté de le récupérer mais les dirigeants londoniens n’ont rien voulu savoir. Il est considéré comme in-transférable par le club anglais !

