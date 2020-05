Mercato (Ex OM) : Le PSG vise un ancien « chouchou » du vélodrome

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Lucas Ocampos a réalisé une très bonne saison avec le FC Séville. Il serait courtisé par plusieurs clubs, dont le Paris Saint Germain…

L’ex ailier gauche de l’Olympique de Marseille Lucas Ocampos (25 ans) a brillé cette saison sous les couleurs du FC Séville qu’il avait rejoint l’été dernier. Ces performances ne sont pas passées inaperçues. Auteur de 10 buts et 2 passes décisives en Liga, l’international argentin( 3 sélections, 2 buts) est désormais courtisé par plusieurs clubs. Depuis plusieurs semaines on l’annonce du côté de l’Atlético Madrid et Real. Selon les informations de La Razon, l’ancien olympien serait également dans le viseur du PSG et de Dortmund.

Un transfert à 65 millions d’euros ?

Transféré par l’OM il y a un an contre un cheque d’environ 15 millions d’euros, sa clause libératoire est aujourd’hui de 65 millions d’euros. Le FC Seville n’envisagera pas de le céder pour un tarif inférieur, à moins de proposer des joueurs en échange.