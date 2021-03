Mercato ex OM : Les cadors de Premier League s’arrachent cet ancien de Ligue 1 transformé par Bielsa !

Ancien joueur du Stade Rennais, futur adversaire de l’Olympique de Marseille, l’ailier Raphinha réalise une très bonne saison avec Leeds. Il est pisté par Manchester United et Liverpool !

Sous les ordres de Julien Stephan au Stade Rennais, Raphinha a montré de belles choses en Ligue 1. L’ailier brésilien a de la percussion, de la vitesse, de la justesse technique… Des qualités qui ont tapé dans l’oeil de Marcelo Bielsa, coach de Leeds et ancien de l’OM.

L’été dernier, il l’a donc récupéré pour environ 18M€ et en a fait l’un des meilleurs ailiers du championnat anglais. Si bien que des gros clubs de Premier League commencent déjà à se renseigner pour les prochains mercato.En effet, comme l’affirme UOL Esporte, Manchester United se pencherait sérieusement sur ce dossier.

Liverpool souhaiterait également récupérer le joueur mais The Sun rappelle que Raphinha est un proche de Bruno Fernandes depuis qu’ils ont évolué ensemble au Sporting Portugal. Il privilégierait donc un départ vers les Reds Devils. Aucun montant n’a été évoqué mais cela risque de coûter cher…

Leeds winger Raphinha ‘in talks’ over Premier League switch with Deco helping him https://t.co/noVzYDItkw

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 9, 2021