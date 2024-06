Mercato ex OM : L’étonnant rebond de Gattuso !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après son passage très compliqué à l’OM, à la suite d’une crise en septembre, le coach italien Gennaro Gattuso était libre de tout contrat. Alors que certaines sources l’envoyaient en Arabie Saoudite, c’est finalement dans le club Croate de l’Hajduk Split que le tacticien italien va signer.

Un passage que les supporters aimeraient bien oublier. Après son échec d’arriver à reprendre l’OM, à la suite de la crise de septembre, Gennaro Gattuso va retrouver les bancs d’une équipe la saison prochaine. Tandis que plusieurs personnes le voyaient débarquer en Arabie Saoudite durant l’été, le choix du coach italien en a surpris plus d’un. En effet, l’ancien milieu milanais va s’engager avec l’Hajduk Split, un club croate.

Un communiqué élogieux

Le club Croate n’a d’ailleurs pas manqué de rendre hommage à son nouvel entraîneur dans un communiqué. Les dirigeants de l’Hajduk Split louent notamment son « style de jeu, sa combativité, son intransigeance et sa mentalité de vainqueur », le décrivant comme « une figure emblématique du football mondial ». Le club poursuit et évoque le caractère de Gattuso, le présentant comme quelqu’un qui sait « résister à la pression et aux attentes élevées ».

A lire aussi : Mercato OM : « Conceiçao est spécial ! Il vient sous certaines conditions ! »

Gattuso va retrouver quelques beaux noms

Pour son aventure en Croatie, le tacticien italien pourra compter sur plusieurs joueurs d’expérience et de talent dans son équipe. Notamment Ivan Perišić, star de l’effectif, qui disputera l’Euro 2024 en Allemagne, mais aussi Nikola Kalinić, attaquant passé par des clubs comme l’AC Milan, l’Atletico de Madrid, ou encore l’AS Roma.