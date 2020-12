Mercato ex OM : Mario Balotelli de retour en Italie !

Alors que son passage à Brescia ne s’était pas bien passé, Mario Balotelli va continuer sa carrière en Italie. L’attaquant italien rejoint l’AC Monza actuellement 9e de Serie B.

Depuis son passage à l’OM (15 matchs pour 8 buts), Mario Balotelli n’a pas réussi à retrouver son niveau. Le buteur champion d’Angleterre avec Manchester City en 2012, est également passé par l’OGC Nice en Ligue 1. Après avoir quitté Marseille, l’Italien s’est engagé avec Brescia en Serie A. Auteur de 19 apparitions en Serie A, Super Mario n’avait trouvé le chemin des filets qu’à cinq reprises. Il a d’ailleurs quitté le club avant la reprise du championnat pour des problèmes avec le président…

Mario Balotelli (30 ans) a trouvé un nouveau club. L’ancien joueur de l’OM a signé avec le club de Serie B de l’AC Monza qui vient d’officialiser le recrutement de l’international italien. Ce dernier s’est engagé jusqu’en juin 2021. À Monza, Balotelli retrouve notamment Adriano Galliani, l’ancien administrateur délégué de l’AC Milan, mais aussi Silvio Berlusconi, l’ancien propriétaire des Rossoneri, nouveau propriétaire de l’AC Monza depuis 2018.

« Je l’ai beaucoup sermonné, je lui ai dit que cela était vraiment, vraiment, mais vraiment sa dernière chance. J’ai beaucoup d’affection pour lui. Mario est un joueur qui devait faire bien plus vu ses moyens physiques et techniques. Il a fait entrevoir d’excellentes qualités et il a seulement 30 ans. Le président Belusconi est enthousiaste ! »

Adriano Galliani – Source : Ansa (06/12/2020)