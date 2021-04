Mercato ex OM : Marley Aké fait passer un message clair à la Juventus !

Echangé avec Franco Tongya vers la Juventus, Marley Aké n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille depuis cet hiver. Un proche du joueur s’est exprimé au sujet de son épanouissement en Italie dans un article pour Foot Mercato.

Qualifié de transfert « moderne » par Pablo Longoria, Marley Aké est allé à la Juventus en janvier dernier, en échange de Franco Tongya. Les deux joueurs étant évalués à 8M€, cela aidait les clubs comptablemment. Mais qu’en est-il d’un point de vue sportif?

Pour Foot Mercato, un proche du joueur a accepté de s’exprimer à ce sujet. Selon cette source anonyme, l’attaquant passé par l’OM s’épanouie dans son nouveau club où il évolue en Serie C avec les U23 de la Juventus.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Djellit sait où jouera Thauvin la saison prochaine !

« Pour l’instant depuis son arrivée, tout se passe conformément au projet initial mis en place entre Marley et le club. À savoir profiter de ces quelques mois pour s’adapter et prendre ses marques. Aujourd’hui, il apprend l’italien, assimile à chaque match des U23 de la Juve, les différents style de jeu du football italien, celui de la Juventus. Rien n’est laissé au hasard et il veut vraiment se donner toutes les chances de réussir. » Un proche du joueur – Source : Foot Mercato (27/04/21)

Marley n’est pas là pour être un simple spectateur — UN PROCHE d’AKE

Mais Marley Aké n’est pas en Italie pour simplement évoluer avec les U23 et ne jamais avoir sa chance avec les A. Appelé quelques fois par Andrea Pirlo, il compte bien gagner sa place et évoluer en Serie A dans les saisons à venir.

« Quand tu es à l’entraînement et que tu côtoies des grands joueurs comme CR7 où d’autre, ça impressionne forcément au début. Mais Marley n’est pas là pour être un simple spectateur. Quand tu es avec ces joueurs-là et dans un tel club, tu dois être concentré et montrer aussi que tu n’es pas là par hasard et que tu veux t’imposer et que tu peux faire partie de cette équipe-là. Forcément après, il faut garder son sang-froid et garder de bonnes dispositions dès le début pour montrer que tu n’es pas là pour faire le nombre ou être juste content d’être là (…) . Être sur le banc et côtoyer les pros c’est une première étape, l’important c’est d’intégrer le groupe pro en permanence, d’être appelé et de jouer tout simplement » Un proche du joueur – Source : Foot Mercato (27/04/21)