Mercato ex OM : Mbia retourne dans ce club tristement connu en Chine !

Après avoir évolué sous le maillot de l’Olympique de Marseille entre 2009 et 2012, Stéphane Mbia est en Chine depuis 2019. Il retourne dans son ancien club, à Wuhan.

Milieu de terrain solide qui a porté le maillot de l’Olympique de Marseille entre 2009 et 2012, Stéphane Mbia a filé vers le FC Séville avant de faire son retour en Ligue 1 pour 5 matchs avec le Toulouse FC.

MBIA SIGNE A WUHAN

Ce retour ne sera pas franchement une réussite, il optera donc pour la Chine, un championnat plus exotique où il avait porté le maillot de Hebei China Fortune FC, club qui a notamment accueilli l’attaquant brésilien Hulk.

Depuis 2019, il n’a plus quitté la Chine et a aussi joué au Shanghai Shenhua et au Wuhan Zall. Il a quitté le premier, libre de tout contrat, cet été. Depuis, il n’était plus sous contrat avec un club. Ce mercredi, il a annoncé qu’il reprenait du service ! En effet, c’est au Wuhan Zall, club de la ville tristement connue par le covid-19 où l’épidémie a débuté. Le club l’a officialisé sur les réseaux sociaux et le joueur l’a également partagé.