Mercato ex OM : Ménès explique pourquoi Ben Arfa est une bonne idée de Bordeaux…

Selon le consultant de Canal +, Hatem Ben Arfa devrait briller aux Girondins de Bordeaux cette saison, surtout grâce aux deux coachs du club de Ligue 1.

Après des mois difficiles à Valladolid où il n’a quasiment pas joué, Hatem Ben Arfa est de retour en Ligue 1. Cette saison l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille évolue sous les couleurs des Girondins de Bordeaux.

SI TU ARRIVES A GERER UN JOUEUR COMME ZLATAN… — MENES

L’ancien international français va retrouver Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant sur le banc… Pour Pierre Ménès, la présence des deux hommes va permettre à Ben Arfa de briller.

