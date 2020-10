Mercato OM : Moscato pense que Thauvin a atteint ses limites…

Dans l’émission le Moscato Show, Vincent Moscato a fait le bilan de la carrière de Florian Thauvin. Selon lui, l’ailier de l’Olympique de Marseille a atteint ses limites et ne pourrait pas aller plus haut.

Florian Thauvin est à l‘Olympique de Marseille depuis 2013 avec un passage à Newcastle en 2015 où il a joué seulement 16 matchs pour 1 but… Depuis, l’international français n’a pas réussi à aller plus haut.

Dans les vainqueurs de la CDM 2018, il faisait partie des accompagnants — MOSCATO

Pour Vincent Moscato, cette trajectoire de carrière est logique puisqu’il ne le voit pas aller chercher un club plus huppé que l’OM.

A LIRE AUSSI : OM : « Payet il faut peut être qu’il aille voir Hilton et Valbuena… »

« S’il y avait un classement comme au tennis, Thauvin serait dans le TOP 100 mondial. Un très bon joueur mais Ronaldo etc, c’est au dessus, c’est Federer, Nadal. Thauvin, super joueur, super joueur pour Marseille mais quand tu vas à Newcastle, si t’es très bon, les mecs te gardent et ensuite tu vas à Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City… Thauvin, c’est le genre de joueur qui à un moment, comme maintenant, inconsciemment tu te poses la question : il lui a manqué quoi? Dans les vainqueurs de la Coupe du Monde 2018, il faisait partie des accompagnants. (…) Je ne suis pas déçu de Thauvin ! Je m’en souviendrais comme un grand joueur, pas les 20/30 premiers, il n’y rentre pas mais entre 50 et 100 »

Vincent Moscato – Source : RMC (30/10/20)

🗣💬 « Thauvin je m’en souviendrai comme d’un bon joueur. Pas plus. Il est dans le top 100 mondial à peu près » ⚪🔵 Vincent Moscato n’est pas déçu par la carrière de Thauvin puisqu’il n’en attendait pas mieux pic.twitter.com/ul1mKuy3fe — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 30, 2020

EN FIN DE CONTRAT EN JUIN PROCHAIN…

Florian Thauvin sera en fin de contrat en juin prochain. Pour le moment, les discussions entre les deux parties pour une prolongation n’ont pas été concluantes. Pablo Longoria a cependant affirmé qu’il y travaillait car il souhaiterait vraiment conserver Thauvin dans l’effectif. En Italie, les médias annoncent cependant un accord entre l’attaquant de l’OM et l’AC Milan.

Notre sélection d’articles sur Florian Thauvin :

Mercato : Thauvin (OM) et Draxler (PSG) au cœur d’un duel italo-espagnol ?Rumeur Mercato OM : Un club anglais prêt à bondir sur Thauvin ?Mercato OM : Longoria prêt à offrir un gros salaire pour convaincre Thauvin ?Mercato OM : Les confidences de Longoria sur les « gros transferts » et la prolongation de Thauvin