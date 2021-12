Mercato ex-OM : Mitroglou, la galère continue…

Après avoir quitté l’Olympique de Marseille libre l’hiver dernier, Kostas Mitroglou évolue aujourd’hui du côté de l’Aris Salonique. Mais pour l’attaquant grec, la galère se poursuit…

Les galères se poursuivent pour Kostas Mitroglou. En janvier dernier, l’attaquant grec avait résilié son contrat avec l’Olympique de Marseille pour rejoindre librement l’Aris Salonique. Toutefois, l’aventure grecque ne se passe pas comme prévu pour l’attaquant de 33 ans. En effet, depuis son arrivée en Grèce, Kostas Mitroglou n’a disputé que 11 matches sous les couleurs de l’Aris Salonique. Si un départ de son club était déjà évoqué en juin dernier, la situation aurait désormais empiré et son départ semble inévitable cet hiver.

À en croire les informations du compte Twitter Football Grec France, Kostas Mitroglou n’a plus disputé la moindre minute avec l’Aris Salonique et les discussions entre les deux parties porteraient désormais sur une rupture à l’amiable. Toutefois, ces dernières seraient au point mort. Reste donc à savoir comment se profilera la fin de l’aventure de Kostas Mitroglou du côté de la Grèce.

Alors que l’Aris veut se séparer de Kostas Mitroglou, sous contrat jusqu’en juin mais qui ne joue plus depuis cet été, les discussions entre les 2 parties concernant une rupture à l’amiable semblent au point mort. L’attaquant de 33 ans avait rejoint l’Aris en janvier dernier. pic.twitter.com/cj9nODJIJw — Football Grec France (@footgrec) December 29, 2021

J’aurais aimé qu’on gagne la Ligue Europa et qu’on ramène ce titre à Marseille — Mitroglou

« Un chapitre de plus de ma carrière dans le foot est arrivé à son terme, avec beaucoup de beaux mais aussi de difficiles moments. Je voudrais remercier la ville de Marseille pour m’avoir adopté et accueilli si chaleureusement, et aussi les supporters pour leur soutien. J’ai réalisé que Marseille est le plus grand club en France, avec beaucoup d’exigences. Et c’est pour cela que, malgré les dures critiques que j’ai parfois reçues, je n’ai jamais réagi et j’ai continué à travailler dur tous les jours pour prouver ma valeur. J’aurais aimé qu’on gagne la Ligue Europa et qu’on ramène ce titre à Marseille. Du fond de mon cœur, merci pour tout. Continuez d’aimer le club de cette façon unique. Je souhaite au club un énorme succès dans le futur. Allez l’OM. » Kostas Mitroglou – source : Twitter (25/01/2021)