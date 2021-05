Mercato ex OM : Montpellier pense à un ancien marseillais pour remplacer Der Zakarian?

Michel Der Zakarian a annoncé qu’il ne continuerait pas son aventure à Montpellier… Le club héraultais a coché plusieurs noms dont celui d’un ancien de l’OM !

« D’un commun accord, on arrête notre aventure. Ça fait 4 ans que je suis là, 4 très belles années. Quand j’ai récupéré le club, ils venaient de finir 17e. On fait 4 saisons dans les dix premiers. Je suis content de mon parcours et de ce que j’ai fait », a annoncé ce dimanche Michel Der Zakarian au micro de Canal +.

🗨️ « Ça fait un moment qu’on discute. On arrête notre aventure d’un commun accord » Michel Der Zakarian confirme son départ de Montpellier à notre micro ✈️🎙️ pic.twitter.com/mwTh5XmRJw — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 2, 2021

MONTPELLIER VEUT LE FUTUR CHAMPION DE LIGUE 2 !

Pour le remplacer, Montpellier a plusieurs noms en tête dont un ancien marseillais : Laurent Batlles. Actuellement sur le banc de Troyes en Ligue 2, il réalise une très belle saison et a assuré la montée en Ligue 1 la saison prochaine et devrait être champion de seconde division.

A LIRE AUSSI : Ex OM : Malgré la victoire face à Monaco, Garcia pleurniche (encore) sur l’arbitrage…

S’ils parviennent à un accord, ce serait la première fois que l’ancien joueur de l’OM sera coach d’une équipe évoluant en Ligue 1 après une expérience en tant qu’adjoint de Christophe Galtier à l’ASSE et entraîneur de la réserve chez les Verts de 2015 à 2019.