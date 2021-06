Mercato ex OM: Nouvelle désillusion pour Balotelli

Arrivé à Monza en deuxième division italienne l’été dernier, Mario Balotelli n’a pas su retrouver son meilleur niveau. Propriété de Silvio Berlusconi, le club de Série B n’a pas accédé à l’échelon supérieur. L’ancien attaquant marseillais ne devrait pas être conservé.

Mario Balotelli arrive en fin de contrat avec Monza en juin prochain. D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, le club transalpin aurait décidé de ne pas le prolonger. Auteur de seulement 14 matchs, il a marqué six buts, pas suffisant pour convaincre les dirigeants de l’écurie de Silvio Berlusconi. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, est désormais libre de s’engager là ou il le souhaite.

A lire aussi : Gerson, Coutinho, David Luiz et Lirola… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Le Fenerbahce serait intéressé par son profil, le club turque aimerait enrôler par la même occasion Lucien Favre, son ancien coach à l’OGC Nice. Une chose est sûre, la carrière de l’international italien qui avait déjà pris un mauvais tournant, semble tourner au vinaigre.

#Monza have decided not to extend Mario #Balotelli‘s contract (expires on June 30). Now the italian striker is set to leave as a free agent. #transfers https://t.co/eM5m7T9339

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2021