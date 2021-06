Gerson, Coutinho, David Luiz et Lirola… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque semaine, FCM fait le point sur les rumeurs et infos mercato ! Ce samedi 12 juin au programme : Gerson, la piste Serdar et l’incertitude autour de Lirola.

OM Mercato : C’est fait ! Accord (enfin) trouvé pour Gerson !

En négociations depuis de nombreuses semaines autour du milieu de terrain de Flamengo, Gerson, le club brésilien serait enfin tombé d’accord avec l’Olympique de Marseille selon le journal L’Équipe !

Au cœur des news de l’OM depuis quelques semaines, le feuilleton de Gerson toucherait à sa fin. C’est en tout cas l’information relayée sur Twitter par Éric Frosio, correspondant pour le journal L’Équipe au Brésil. La transaction serait à hauteur de 20 millions d’euros, assortie de divers bonus. Si la signature devrait intervenir après la traditionnelle visite médicale du brésilien, un dernier problème resterait à résoudre… Gerson à l’OM c’est fait ! Un accord vient d’être trouvé entre le #Flamengo, l’Olympique de Marseille et le joueur. Contrat de 5 ans. Transfert autour de 20M€ + bonus. Signature prévue à l’issue de sa visite médicale — Eric Frosio (@froz91) June 5, 2021 Gerson retenu jusqu’au 10 juillet au brésil ? A LIRE : Mercato OM : Une bonne nouvelle à venir pour Longoria? En effet toujours selon le correspondant, le club brésilien exigerait de conserver Gerson jusqu’en juillet, le 10 exactement. Un désaccord avec l’OM qui souhaiterait son arrivée la plus tôt possible. « Gerson à l’OM c’est fait ! Un accord vient d’être trouvé entre le Flamengo, l’Olympique de Marseille et le joueur. Contrat de 5 ans. Transfert autour de 20M€ + bonus. Signature prévue à l’issue de sa visite médicale. Le Flamengo veut utiliser son futur ex-joueur jusqu’au 10 juillet. L’OM le veut tout de suite. Mais ça ne remettra pas en cause le deal » Éric Frosio – Source : Twitter (05/06/21)

MERCATO: L’OM PRÊT À TENTER UN BON COUP AVEC UN INTERNATIONAL ALLEMAND ?

Pablo Longoria semble multiplier les pistes concernant le mercato estival. Tous les secteurs de jeu sont concernés, du poste de gardien à celui d’attaquant. Cette fois-ci, c’est un milieu de terrain allemand, relégué avec Schalke 04, qui serait ciblé par l’Olympique de Marseille.

Bouba Kamara devrait quitter l‘Olympique de Marseille cet été. Olivier Ntcham non conservé, tout comme Michaël Cuisance, les dirigeants marseillais devraient donc recruter, au poste de milieu de terrain. Si le nom de Guendouzi revient avec insistance, un accord entre le joueur et le club serait même trouvé, Pablo Longoria n’hésite pas a explorer d’autres pistes. Cette fois-ci, c’est Suat Serdar, milieu de terrain solide de Schalke 04, récemment relégué en Bundesliga 2, qui serait dans le viseur de l’OM d’après les informations de Bild.

RENNES AUSSI SUR LE COUP

International allemand à quatre reprises, il arrive en fin de contrat en 2022, son club en difficulté économique pourrait même le laisser filer gratuitement. Il avait déclaré au quotidien allemand, « L’un de mes plus grands souhaits est de jouer au football à l’étranger. L’Espagne et l’Angleterre, les deux pays m’attirent énormément. A terme, je veux jouer la Ligue des champions le plus longtemps possible et gagner des titres. » Les dirigeants de l’OM ne seraient pas les seuls sur le coup, puisque Rennes aurait un œil attentif sur le joueur de 24 ans.

JE N’AI PAS LE CONTRÔLE SUR L’ASPECT ÉCONOMIQUE DU MERCATO — SAMPAOLI

Jorge Sampaoli avait rappelé en conférence de presse qu’il ne voulait pas recruter qu’en Amérique du Sud :

« En ce début de mercato il y a beaucoup d‘intérêts partout. Je connais bien les joueurs sud-américains, il y a des intentions sur certains joueurs, mais c’est lié à plusieurs facteurs différents. Cela dépendra des départs aussi. Cela n’écarte pas l’option de recruter dans d’autres marchés, on doit chercher partout dans le monde encore plus avec la pandémie du Covid. (…) Je ne participe pas aux questions de montants, je n’interviens que sur les profils recherchés. Je n’ai pas le contrôle sur l’aspect économique. J’ai donné plusieurs profils sur des postes bien précis. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/05/2021)

Mercato OM: Pas d’avancée dans le dossier Lirola ?

L’option d’achat de 12 millions d’euros de Pol Lirola est arrivé à expiration la semaine dernière. L’Olympique de Marseille serait en pleine négociation avec la Fiorentina, afin de conserver le latéral droit espagnol. Ces derniers espèrent faire baisser son prix.

Au mercato d’hiver 2021, Pol Lirola a signé à l’OM, en prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina. Ce fut l’une des plus grandes satisfactions de la saison de l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur de la Juventus s’épanouit dans le système à cinq défenseurs mis en place par Jorge Sampaoli. Son apport offensif, et sa qualité de centre sont un vrai un plus, il a délivré quatre passes décisives, et marqué deux buts, depuis qu’il porte le maillot marseillais. D’après les informations de La Nazione, l’OM et la Fiorentina sont en pleine négociation, de son côté, Pol Lirola souhaite rester dans le sud de la France.

Gattuso souhaite conserver Lirola

Gennaro Gattuso est devenu l’entraîneur de la Fiorentina, après son départ de Naples. Selon les informations de La Nazione, le coach italien apprécierait fortement le profil du latéral droit. Il pourrait même lui offrir une place de titulaire pour la saison prochaine. En plus du souhait du champion du monde 2006, des clubs espagnols et italiens seraient sur le coup afin de chiper Pol Lirola aux dirigeants de l’Olympique de Marseille.

La Nazione (quotidien de Florence) : Pol Lirola souhaite toujours rester à l’#OM, qui a tenté de négocier une réduction de son option d’achat (12M). Gennaro Gattuso pourrait lui laisser une chance à la reprise et miser sur lui la saison prochaine. pic.twitter.com/u1KtAHoWRl — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 8, 2021

Mercato OM: Longoria clôture un gros dossier mais annonce énormément d’arrivées !

Le duo Sampaoli-Longoria semble travailler main dans la main. Le coach de l’OM a même décidé de rester à Marseille, pour ses vacances, afin de rester bien informé sur le mercato olympien. De retour dans la ville, Franck McCourt a pu les rencontrer afin de discuter des futures recrues.

Selon L’Equipe, les postes recherchés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient : un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, un latéral gauche, au moins un défenseur central, un milieu défensif, un ailier et un attaquant. Une longue liste, qui devrait contraindre le club olympien a dépenser de l’argent sur ce mercato estival qui s’annonce passionnant. Si la piste menant à Thiago Almada semblait réelle, Pablo Longoria aurait indiqué à des supporters lors de la réunion entre associations et dirigeants, que l’Argentin était beaucoup trop cher, d’après La Marseillaise. Toujours selon le média local, il aurait annoncé l’arrivée de onze joueur !

Longoria a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club

« Longoria a compté sur ses doigts, devant nous, le nombre de recrues qu’il allait y avoir cet été. Il a dit que 11 joueurs allaient rejoindre le club. On a posé la question pour l’Argentin Thiago Almada, et ils nous ont dit que c’était un transfert trop cher. Que ça n’allait pas se faire » Membre de groupe de supporter— Source: La Marseillaise (10/06/21)

Le coach de l’OM, lui ne manque pas d’ambitions concernant la saison 2021-22, comme il l’a déclaré en conférence de presse :

« L’idée est de faire une équipe compétitive pour la saison prochaine comme ont pu le faire Lille, Lyon et Monaco. Une équipe qui puisse profiter d’une défaillance du grand favori qu’est le PSG. Mais tout dépendra de la capacité économique du club. Nous devons avoir la capacité économique de bâtir une équipe. Ce n’est pas la même chose de reconstruire une équipe à 60% ou 80% et de la renforcer. L’entraîneur n’est pas lié aux investissements, il doit résoudre avec ce qu’il a à disposition avec créativité. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (21/05/2021)

True! Thiago #Almada was dropped by #OM due to the price demanded at the last meeting by #Velez. The Argentine club asked for 25M€ for the player. 🔵 #transfers https://t.co/JWmBtRBwkJ — Pedro Almeida (@pedrogva6) June 10, 2021

Mercato: L’OM piste un ancien du PSG ?

L’Olympique de Marseille semble être sur tous les fronts sur ce mercato. Alors que les noms se multiplient, une nouvelle piste en défense centrale serait dans le viseur de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli.

Le mercato s’annonce agité à Marseille, que ce soit du côté des départs et des arrivées. Un marché des transferts que prépare Pablo Longoria et Jorge Sampaoli depuis quelques mois déjà. Selon l‘Equipe, les postes recherchés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient : un gardien numéro 1 bis, un latéral droit, un latéral gauche, au moins un défenseur central, un milieu défensif, un ailier et un attaquant. Et parmi cette liste, David Luiz serait dans le viseur du club marseillais, selon le journaliste qui a écrit la biographie de Jorge Sampaoli, Pablo Pavan.

David Luiz est en fin de contrat

Le défenseur central est libre tout contrat cet été, il pourra s’engager là où il le souhaite. Déjà passé par la Ligue 1, au PSG, le Brésilien connaît le championnat de France dans lequel il a joué deux saisons pleines. Moins en forme ces dernières saisons du côté d’Arsenal, il pourrait se relancer du côté de l’Olympique de Marseille, où Sampaoli apprécierait fortement son profil.

En tout cas, le coach de l’OM, lui ne manque pas d’ambitions concernant la saison 2021-22, comme il l’a déclaré en conférence de presse :

Además de Guendouzi, OM intenta contratar a David Luiz / In addition to Guendouzi, OM is trying to hire David Luiz. / En plus de Guendouzi, l’OM tente d’embaucher David Luiz. — Pablo Paván (@pablitomush) June 9, 2021

C’est là où il ne faut pas se planter

Dans les colonnes de La Provence, Frank Sauzée s’était exprimé au sujet du mercato important qui attend les Olympiens. Ces gros changements ne lui font pas peur, il espère simplement que la direction ne va pas se tromper dans le recrutement, en prenant notamment des joueurs qui collent à l’OM.

« Le chantier de reconstruction ? Ce genre de chose arrive dans les clubs et c’est normal. Il faut reformater les choses. C’est là où il ne faut pas se planter en ayant à la tête du club des gens qui connaissent le football et qui ne vont pas se faire influencer par des agents ayant un joueur à placer. J’aimerais que les dirigeants fassent un recrutement digne de ce nom, avec des guerriers C’est bien les techniciens, mais il faut, aussi, un état d’esprit de guerrier. Longtemps, il y a eu des gens à la direction qui ne connaissaient rien au football. L’OM ne mérite pas une forme d’incompétence à sa tête. Les propos tenus par l’ancien président sur les Marseillais m’ont complètement stupéfait. Comment peut-on dire ça ? On a été champions d’Europe en étant épaulés par les supporters et les salariés du club, nos premiers supporters. Quand on se faisait éliminer, contre Benfica par exemple, tout le monde pleurait. Maintenant, il faudrait tout stériliser ? Ne pas avoir d’émotions ? Cette interview était lunaire. C’était un profond manque de respect. Ce club mérite des gens qui bandent (sic) pour le foot et pas d’éventuelles spéculations immobilières. » Frank Sauzée – Source : La Provence (26/05/21)

Mercato OM : Coutinho, la folle rumeur venue du Brésil

Invité par le média Sport Med, la journaliste brésilienne Raisa Simpraisa qui avait notamment évoquée le transfert de Gerson, s’est exprimée sur une possible venue de Coutinho à l’OM.

Difficile a croire, mais le nom de Coutinho a été évoqué par la journaliste brésilienne Raisa Simpraisa, interrogée par Sport Med. Cette dernière n’a pas d’informations précises, mais elle évoque une approche des dirigeants de l’OM vers les agents du joueur du FC Barcelone. Une information a prendre avec des pincettes, qui a été reprise par différents médias espagnols comme AS ou Mundo Deportivo.

Un joueur qui plaît à Sampaoli

elon elle, l’ancien joueur du Liverpool plaît énormément à Jorge Sampaoli.

« J’ai entendu certaines rumeurs qui font état d’une approche des dirigeants de l’Olympique de Marseille auprès des agents de Philippe Coutinho, mais de mon côté, je ne peux pas confirmer, je n’ai pas d’informations précises. Mais c’est effectivement un joueur qui plait beaucoup à Jorge Sampaoli et quand il arrive dans dans un club il exige énormément de recrues. Et je sais que Coutino est un joueur qui plaît énormément, donc cela ne m’étonnerait pas qu’il y ait une tentative d’approche pour sonder le clan du joueur brésilien » Raisa Simpraisa— Source: Sport Med (O6/06/21)

