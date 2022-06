Mercato ex OM : Quand Maxime Lopez déconseille l’un de ses coéquipiers de rejoindre le PSG !

Le PSG est à la recherche d’un attaquant pour le mercato estival… Le coéquipier de Maxime Lopez, Gianluca Scamacca, serait sur les tablettes du club parisien. L’ancien Marseillais lui aurait déconseillé d’y signer !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez, a réalisé une saison de haut niveau avec Sassuolo. Bien aidé par ses coéquipiers, le minot est devenu le métronome de cette équipe depuis le départ de Locatelli vers la Juventus Turin.

Pour moi qui suis Marseillais, Paris ça ne me fait pas trop rêver — Lopez

Malgré son départ pour l’Italie et la Serie A, Maxime Lopez n’a pas oublié Marseille ! Le jeune milieu de terrain formé à l’OM garde toujours un oeil sur les activités du club et semble également avoir conservé un affect pour ce dernier.

La rivalité avec le PSG en fait aussi partie. Le club parisien est à la recherche d’un attaquant pour se renforcer cet été. D’après plusieurs médias, Gianluca Scamacca est l’une des pistes à ce poste… Interrogé à ce sujet par La Provence, Maxime Lopez a affirmé avoir déconseillé son coéquipier de rejoindre Paris, sur le ton de l’humour !

« (Rires) Quand l’info est sortie, je lui ai écrit. Je lui ai déconseillé d’y aller mais en rigolant ! Qui je suis pour lui déconseiller ? Pour moi qui suis Marseillais, Paris ça ne me fait pas trop rêver. Mais pour un joueur comme Gianluca qui monte en puissance, ça fait rêver de se dire qu’il va peut-être jouer avec Mbappé, Neymar et Messi. Il doit se poser la question. En janvier, il m’avait dit qu’il préférerait rester en Italie. Entre les joueurs du club, les moyens, le confort, beaucoup d’étrangers rêvent d’aller à Paris » Maxime Lopez – Source : La Provence (19/06/22)

Je savais que Kamara ne resterait pas à l’OM — Lopez

Egalement interrogé par La Provence sur le départ de Boubacar Kamara, Maxime Lopez affirme ne jamais avoir douté qu’il partirait de l’Olympique de Marseille.

« Si je m’attendais à son départ ? Bien sûr. On se parle tous les jours. Même sans ça, je savais qu’il ne resterait pas. Les gens ont du mal à comprendre que parfois on arrive à la fin d’un cycle. Pour notre vie d’homme et de famille, parfois ça fait du bien de partir. Ce départ va lui faire du bien. Il va changer de pays. Il m’a dit qu’il parlait un peu mieux anglais qu’avant. À l’époque, c’était un peu compliqué. Steven Gerrard l’aime beaucoup. Aston Villa est en train de faire un bon mercato. (…) J’ai vu tout ce qui a été dit sur ça. Ça ne me regarde pas. Je suis au courant du dossier. Ce qui n’est pas beau, c’est qu’on a entendu pas mal de choses après. Bouba aime l’OM, sa ville. Il aurait aimé faire les choses un peu mieux. Mais parfois on ne peut pas » Maxime Lopez – Source : La Provence (19/06/22)