Mercato ex OM : Rebond surprenant pour Rami ?

Alors que tout semblait aller vers une prolongation a Troyes, Adil Rami a vu Saint-Etienne s’intéresser à lui. En fin de contrat avec l’ESTAC, l’ancien marseillais dispose de deux offres en vue de la saison prochaine. Selon l’Equipe, le champion du monde 2018 négocie actuellement avec l’ASSE mais Troyes n’aurait pas son dernier mois et souhaiterait conserver l’un des artisans de son maintien en Ligue 1. Rami est actuellement en pleine réflexion concernant son avenir.

En fin de contrat avec le club troyen, Adil Rami a reçu une offre de prolongation d’un an et les discussions semblaient bien avancer ces derniers jours. Mais les pensionnaires du Stade de l’Aube se sont pas les seuls sur le coup. En effet, Saint-Etienne, fraîchement relégué, est également venu aux renseignements concernant le défenseur international français de 36 ans. Disposant de deux offres concrètes, Adil Rami n’a toujours pas donné sa décision et se laisse le temps de la réflexion.

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM avait un accord avec lui… il va être transféré pour 100M€ bonus compris !

Nouvel entraîneur de Saint-Etienne, Laurent Battles souhaiterait récupérer Adil Rami, qu’il a dirigé durant les six premiers mois de la saison à Troyes avant de quitter le club en décembre. L’entraîneur stéphanois, arrivé pour remplacer Pascal Dupraz, verrait en Adil Rami celui qui pourrait encadrer une équipe jeune, puisqu’avec la descente en Ligue 2, le club du Forez va sans doute perdre la quasi-totalité de ses cadres à l’image d’Arnaud Nordin en partance pour Montpellier.

Avec plus de 250 matchs en Ligue 1, Adil Rami a encore à donner et pourra aider ses partenaires de part son expérience du haut niveau, rien qu’au niveau de l’exigence et des sacrifices qu’il faut faire pour faire une belle carrière. Cette saison, le natif de Bastia a joué 17 matches de L1 en y inscrivant 3 buts.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria accélère pour un jeune défenseur !