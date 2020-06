Mercato ex OM : Rémy (LOSC) repart à l’étranger… pour un meilleur salaire ?

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif, et des rumeurs de vente secouent l’actualité olympienne… Le mercato du club olympien est en attente, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Le LOSC pourrait enregistrer plusieurs départs avant d’être actif au niveau des arrivées.

Le LOSC s’apprête à vendre plusieurs de ses joueurs. Parmis eux, alors qu’il devait prolonger son contrat, Loic Rémy se dirige vers un départ du club. L’attaquant français pourrait continuerait sa carrière en Italie.

Un départ surprise…

Christophe Galtier avait annoncé que Loïc Rémy devrait prolonger rapidement son bail avec le club nordiste. Mais selon l’Equipe, l’attaquant français aurait décidé de ne pas signer son nouveau contrat. Le joueur l’aurait déjà annoncé à ses coéquipiers. L’international français se serait engagé avec Benevento, club est promu en Serie A.

Il aurait signé un contrat avec un salaire 35% plus élevé qu’à Lille. Si le transfert se confirme en plus de celui de Victor Osimhen, le LOSC devra entiérement reconstruire son attaque. Benevento devrait devenir le 12e club de la carrière de Loïc Rémy après avoir connu l’Angleterre, l’Espagne et plusieurs clubs en France…